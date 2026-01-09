Podcast
Deportes

¡Qué frío! Suspenden dos partidos de la Bundesliga tras nevadas

Las intensas nevadas en el norte de Alemania obligaron a suspender los partidos St. Pauli vs Leipzig y Werder Bremen vs Hoffenheim.

Las fuertes nevadas que azotan el norte de Alemania obligaron a la Bundesliga a suspender dos encuentros programados para este sábado, correspondientes a la reanudación del torneo tras el receso invernal.

Los partidos FC St. Pauli vs RB Leipzig y Werder Bremen vs Hoffenheim no pudieron disputarse debido a las condiciones climáticas extremas y a riesgos estructurales en los estadios.

Problemas en el techo del estadio de St. Pauli

El club St. Pauli, con sede en Hamburgo, informó que realizó trabajos durante varios días para retirar la nieve acumulada, pero la carga en el techo del estadio representó un riesgo que impidió garantizar la seguridad.

La directiva señaló que la cancelación también busca reducir la presión sobre los servicios de emergencia, transporte y salud, afectados por el temporal.

La Bundesliga confirmó que próximamente se anunciará una nueva fecha para el encuentro ante Leipzig, que actualmente marcha cuarto en la tabla, mientras St. Pauli ocupa el puesto 16.

Weserstadion, inutilizable por hielo y nieve

Horas después, se confirmó la suspensión del partido entre Werder Bremen y Hoffenheim. La empresa operadora del Weserstadion determinó que el inmueble quedó inutilizable por la formación de hielo y la acumulación considerable de nieve en varias zonas.

El club de Bremen había pedido previamente a los aficionados evitar traslados en auto y llegar con anticipación, pero las condiciones empeoraron y obligaron a cancelar el juego.

Más afectaciones por el temporal

Las nevadas provocaron la suspensión de trenes de larga distancia, complicaciones viales y el cierre de otros recintos deportivos en la región.

Por su parte, la Bundesliga mantiene bajo evaluación el resto de la jornada.

Ambos partidos serán reprogramados, mientras la liga monitorea la evolución del clima en el norte del país.


