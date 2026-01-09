Mazatlán y FC Juárez levantan el telón del Clausura 2026

El Torneo Clausura 2026 de la Liga MX arranca este viernes con el duelo entre Mazatlán FC y FC Juárez, partido que se disputará en el estadio El Kraken y que marcará el inicio oficial de la Jornada 1.

El encuentro está programado para las 19:00 horas del centro de México en un escenario donde ambos equipos buscarán comenzar el semestre con el pie derecho.

Historial reciente favorece a Juárez

Los antecedentes recientes inclinan la balanza hacia los Bravos. En los últimos cinco enfrentamientos, FC Juárez suma cuatro triunfos, mientras que Mazatlán apenas ha rescatado un empate.

La última vez que se enfrentaron fue el 29 de agosto de 2025, durante el Apertura, con victoria juarense por 1-0.

Mazatlán inicia una nueva etapa

El conjunto sinaloense llega al Clausura 2026 con cambios importantes. Tras un torneo irregular, en el que finalizó en el lugar 16 con apenas 14 puntos, Mazatlán apostó por un nuevo proyecto encabezado por Christian Ramírez en el banquillo.

El objetivo es claro: dejar atrás un semestre gris y recuperar competitividad desde la primera jornada.

¡Atención, Cañoneros! Es momento de aprovechar, disfrutar y vivir la Liga MX en la Perla del Pacífico.



HOY JUEGA EL MAZATLÁN ⚓️ pic.twitter.com/qMkSa9uAtS — Mazatlán F.C. ⚓️ (@MazatlanFC) January 9, 2026

Bravos, con confianza tras buen Apertura

Del otro lado, FC Juárez afronta el arranque del torneo con mejores sensaciones. Los Bravos firmaron su mejor torneo en Primera División al clasificar por primera vez a la liguilla vía Play-In, tras terminar octavos con 23 puntos.

¡HOY JUEGA JUAREZ!🐎⚒️



Llegó la hora de comenzar el CL26. ¡Vamos JUNTOS, vamos BRAVOS! 💚🖤



RegÍstrate ahora en https://t.co/dT2XVQIqUH y recibe $1000 de regalo.

📲 https://t.co/YOreelXZUj#MásAcciónMásDiversión pic.twitter.com/vy9CqO3tp1 — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 9, 2026

El equipo fronterizo acumuló seis victorias, cinco empates y siete derrotas, números que lo colocan como un rival sólido en este inicio de torneo.

Comentarios