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Deportes

Fallece Alejandro Burillo; empresario ligado al futbol mexicano

Más allá de lo deportivo, Burillo consolidó un perfil como empresario al integrar el futbol dentro de un esquema más amplio de inversión

  • 16
  • Abril
    2026

Alejandro Burillo Azcárraga, empresario y uno de los personajes más influyentes en la evolución del futbol mexicano como industria, falleció este 16 de abril de 2026 a los 74 años, de acuerdo con reportes confirmados en el entorno deportivo nacional.

Su muerte marca el cierre de una etapa en la que el futbol dejó de ser únicamente deportivo para consolidarse como un modelo de negocio vinculado a inversión, infraestructura y proyección internacional, terreno donde Burillo tuvo un papel determinante.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la causa de su fallecimiento, aunque reportes coinciden en que enfrentaba problemas de salud desde hace tiempo, lo que lo mantuvo alejado de la vida pública en sus últimos años.

La noticia fue confirmada por periodistas y figuras del medio, generando reacciones en el futbol mexicano, donde era identificado como un operador estratégico más allá de los reflectores.

El empresario que llevó el futbol al negocio

Burillo no solo participó en el futbol: lo reinterpretó como una industria. En 1996 fundó Grupo Pegaso, un conglomerado con inversiones en telecomunicaciones, banca, hotelería y deporte, con el objetivo de construir un ecosistema alrededor del entretenimiento deportivo.

Desde esta plataforma impulsó un modelo en el que los equipos y eventos se integraban a proyectos más amplios, vinculando el futbol con desarrollo turístico, patrocinios y capital privado, una lógica que con el tiempo se volvería dominante en el balompié mexicano.

Grupo Pegaso llegó a tener presencia directa en equipos, infraestructura y procesos de formación, incluyendo centros de alto rendimiento que posteriormente fueron integrados a la estructura del futbol nacional.

Atlante y la visión de expansión

Como propietario del Atlante FC, Burillo aplicó su visión empresarial al deporte. Apostó por cambiar la lógica tradicional del club y trasladarlo a mercados emergentes, primero con distintos movimientos y finalmente con su mudanza a Cancún en 2007, mismo año donde quedó campeón tras vencer a Pumas en el torneo Apertura 2007 obteniendo la tercera estrella en la historia del club.

La decisión no solo fue deportiva, sino estratégica: ligar al club con un destino turístico para potenciar ingresos, visibilidad y alianzas comerciales. Ese mismo año, el equipo consiguió el título de liga, consolidando uno de los momentos más exitosos de su gestión.

El proyecto también incluyó la creación de estructuras alternas, como equipos filiales y alianzas institucionales que buscaban desarrollar talento y generar valor deportivo y económico de forma paralela.

Negocios, deporte y proyección internacional

Además del futbol, Burillo diversificó su presencia en el deporte. Fue impulsor del Abierto Mexicano de Tenis, torneo que trasladó a Acapulco y posicionó como uno de los eventos más importantes del circuito internacional.

Su perfil empresarial se extendió a sectores como la banca y las telecomunicaciones, participando en consejos de administración y proyectos financieros, lo que le permitió conectar el futbol con capital e inversión a gran escala.

El legado de Burillo se inscribe en una etapa en la que el futbol mexicano evolucionó hacia una estructura donde el espectáculo, la inversión y la estrategia empresarial se volvieron inseparables.


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