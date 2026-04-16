Advierten impacto económico por conflicto internacional

El conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán ya comienza a generar repercusiones en la economía local, afectando directamente el costo de los combustibles y, en consecuencia, el precio de diversos productos básicos, señaló Roberto Uriel González Compeán, presidente de la Asociación de Directores de Empresas y Mercadotecnia de Matamoros.

El representante empresarial explicó que, al tratarse de un conflicto entre países con fuerte influencia en la producción de petróleo, como es el caso de Irán, la disminución en la exportación de este recurso impacta a nivel global. Esto provoca un incremento en los precios del combustible, lo que termina repercutiendo en la economía de México y particularmente en ciudades fronterizas como Matamoros.

Indicó que, ante este panorama, los proveedores se ven obligados a trasladar los aumentos en sus costos a los productos que comercializan, con el objetivo de no perder sus márgenes de utilidad. Esta situación ya se refleja en el encarecimiento de productos de la canasta básica, como el huevo, la tortilla, así como frutas y verduras.

González Compeán subrayó que este escenario representa un reto importante tanto para empresarios como para consumidores, ya que se trata de factores externos que no pueden ser controlados fácilmente a nivel local. Por ello, consideró necesario que el gobierno federal implemente estrategias de apoyo, como estímulos fiscales a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que permitan mitigar los efectos de esta situación.

Asimismo, destacó que el sector empresarial enfrenta actualmente una presión adicional derivada de diversos cambios y propuestas laborales, como el incremento al salario mínimo, la posible reducción de la jornada laboral y el planteamiento de aumentar el aguinaldo a 30 días. Estos factores, dijo, elevan significativamente los costos de operación, particularmente en lo relacionado con la nómina.

Explicó que a estos gastos se suman obligaciones como el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Infonavit y el impuesto del 3 por ciento sobre nómina, lo que complica aún más la situación para las empresas.

El presidente de la asociación enfatizó la relevancia de la iniciativa privada en la generación de empleos, señalando que en Matamoros las maquiladoras representan una fuente importante de trabajo para miles de familias. Sin embargo, advirtió que el cierre reciente de algunas plantas ha provocado la pérdida de hasta cinco mil empleos, afectando no solo a los trabajadores, sino también a sus familias.

Añadió que la situación laboral en la ciudad se ha vuelto más complicada, ya que el incremento en la tasa de desempleo dificulta la colocación de personas que han perdido su trabajo, lo que agrava el panorama económico.

Finalmente, González Compeán hizo un llamado a la ciudadanía y al sector empresarial a actuar con prudencia en el manejo de sus recursos, evitar deudas innecesarias y prepararse ante un contexto de incertidumbre económica que podría extenderse en los próximos meses.

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