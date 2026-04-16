Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
transporte_new_jersey_mundial_bcf04d684f
Deportes

Nueva Jersey exige a FIFA pagar transporte del Mundial 2026

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, exige a la FIFA cubrir los $48 millones de dólares en costos de transporte público para el evento

  • 16
  • Abril
    2026

A solo meses de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, surge un nuevo frente de conflicto en Estados Unidos.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, exigió públicamente a la FIFA asumir los costos del transporte público durante el torneo, particularmente en la sede de la gran final.

En un mensaje difundido en video, la mandataria denunció que el acuerdo actual no contempla aportaciones del organismo internacional para este rubro.

“Nuestra administración heredó un acuerdo en el que FIFA provee 0 dólares para la transportación en el Mundial”, afirmó.

Un costo millonario para el estado

De acuerdo con Sherrill, el impacto económico recaería directamente en las finanzas públicas estatales. El sistema NJ Transit tendría que absorber un gasto cercano a los $48 millones de dólares para garantizar el traslado seguro de los aficionados.

“Eso deja al Departamento de Tránsito de Nueva Jersey con una cuenta de 48 millones de dólares”, advirtió.

La gobernadora fue enfática al señalar que no permitirá que esa carga se traslade a los ciudadanos.

“No pienso cargar esa deuda a los ciudadanos de Nueva Jersey para los próximos años, no es justo”.

Tarifas disparadas para aficionados

Uno de los puntos más polémicos es el posible aumento en las tarifas del transporte. Actualmente, un viaje redondo entre Penn Station y el MetLife Stadium ronda los $12.90 dólares.

Sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a que el costo podría superar los $100 dólares durante el Mundial, lo que implicaría un incremento de hasta 775%.

Además, el reclamo se suma a otras críticas que han surgido en torno a la organización del torneo en territorio estadounidense: altos precios en boletos, costos en zonas para aficionados, tradicionalmente gratuitas, limitaciones en el transporte público y restricciones migratorias que han complicado la obtención de visas.

Sherrill subrayó que, ante los ingresos proyectados del torneo, la FIFA tiene capacidad suficiente para absorber estos costos.

“FIFA generará 11 mil millones de dólares de esta Copa del Mundo y le está cobrando a los aficionados hasta 10 mil dólares por un boleto para la Final, además FIFA debería pagar los gastos de transporte y, si no lo hace, no permitiré que lo paguen nuestros ciudadanos”, finalizó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

trump_bloqueo_naval_iran_e10908a104
Trump mantiene bloqueo naval a Irán pese a reapertura de Ormuz
belinda_angeles_azules_4700031d6c
Lanzan Belinda y Los Ángeles Azules sencillo para el Mundial 2026
dt_arabia_saudita_762b81feda
Arabia Saudita despide a su DT a 55 días del Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

justin_bieber_nicki_16f788748e
‘Beauty and a Beat’ de JB y Nicki Minaj domina 13 años después
estrategia_mundial_c055684666
Presentan resultados de seguridad y avances para el Mundial
cuba_eua_denuncia_02143391c3
Cuba acusa a EUA de escalar amenazas y planear agresión militar
publicidad

Más Vistas

nl_consesiones_de_agua_af6a3bac51
Piden cancelar concesiones de agua a empresarios campesinos
EH_UNA_FOTO_1_3bc34347b8
Sheinbaum entra al TIME100 2026 como única líder latinoamericana
Logra_Fuerza_Civil_primer_lugar_nacional_en_desempeno_a90dd27ba3
Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos
publicidad
×