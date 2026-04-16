Nueva Jersey exige a FIFA pagar transporte del Mundial 2026

A solo meses de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, surge un nuevo frente de conflicto en Estados Unidos.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, exigió públicamente a la FIFA asumir los costos del transporte público durante el torneo, particularmente en la sede de la gran final.

En un mensaje difundido en video, la mandataria denunció que el acuerdo actual no contempla aportaciones del organismo internacional para este rubro.

“Nuestra administración heredó un acuerdo en el que FIFA provee 0 dólares para la transportación en el Mundial”, afirmó.

We inherited an agreement where FIFA is providing $0 for transportation to the World Cup.



And while NJ TRANSIT is stuck with a $48 million bill to safely get fans to and from games, FIFA is making $11 billion.



I’m not going to stick New Jersey commuters with that tab for years… pic.twitter.com/pugU8davkW — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) April 15, 2026

Un costo millonario para el estado

De acuerdo con Sherrill, el impacto económico recaería directamente en las finanzas públicas estatales. El sistema NJ Transit tendría que absorber un gasto cercano a los $48 millones de dólares para garantizar el traslado seguro de los aficionados.

“Eso deja al Departamento de Tránsito de Nueva Jersey con una cuenta de 48 millones de dólares”, advirtió.

La gobernadora fue enfática al señalar que no permitirá que esa carga se traslade a los ciudadanos.

“No pienso cargar esa deuda a los ciudadanos de Nueva Jersey para los próximos años, no es justo”.

Tarifas disparadas para aficionados

Uno de los puntos más polémicos es el posible aumento en las tarifas del transporte. Actualmente, un viaje redondo entre Penn Station y el MetLife Stadium ronda los $12.90 dólares.

Sin embargo, versiones extraoficiales apuntan a que el costo podría superar los $100 dólares durante el Mundial, lo que implicaría un incremento de hasta 775%.

Además, el reclamo se suma a otras críticas que han surgido en torno a la organización del torneo en territorio estadounidense: altos precios en boletos, costos en zonas para aficionados, tradicionalmente gratuitas, limitaciones en el transporte público y restricciones migratorias que han complicado la obtención de visas.

Sherrill subrayó que, ante los ingresos proyectados del torneo, la FIFA tiene capacidad suficiente para absorber estos costos.

“FIFA generará 11 mil millones de dólares de esta Copa del Mundo y le está cobrando a los aficionados hasta 10 mil dólares por un boleto para la Final, además FIFA debería pagar los gastos de transporte y, si no lo hace, no permitiré que lo paguen nuestros ciudadanos”, finalizó.

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