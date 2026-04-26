Mexicana conquista plata en Ciclismo de Pista en Malasia

La mexicana Daniela Gaxiola logró una destacada actuación al conquistar la medalla de plata en la prueba de keirin durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista celebrada en Nilai, Malasia.

En una final definida por photofinish, la sinaloense peleó hasta el último momento por el oro, que quedó en manos de la japonesa Wang Lijuan, mientras que el bronce fue para la británica Emma Finucane.

¡Medalla de plata! 🥈🇲🇽



Daniela Gaxiola🇲🇽 termina segunda en la prueba de Keirin de la Copa del Mundo de Ciclismo en Pista de Hong Kong.



En esta misma prueba, Daniela se metió a la final en París 2024, demostrando que se mantiene en la élite.pic.twitter.com/8yRCqF8Xtb — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 26, 2026

Segunda medalla para Gaxiola

Con este resultado, Gaxiola sumó su segunda presea en la competencia, luego de haber obtenido el bronce en la prueba de velocidad por equipos junto a Yuli Verdugo y María José Vizcaíno.

La originaria de Culiacán mostró temple y gran nivel competitivo en uno de sus primeros compromisos de la temporada, consolidándose como una de las figuras del ciclismo de pista a nivel internacional.

México cierra con tres medallas

La participación mexicana en esta etapa de la Copa del Mundo concluyó con un total de tres medallas:

Plata de Daniela Gaxiola en keirin

Plata de Yareli Acevedo en la prueba de eliminación

Bronce en velocidad por equipos femenil

Dos de estas preseas fueron obtenidas en pruebas olímpicas, lo que refuerza el buen momento del ciclismo mexicano.

Lee aquí la nota completa: Yareli Acevedo gana plata en el Mundial de Ciclismo de Pista 2026

Cabe recordar que en los Juegos Olímpicos de París 2024, Gaxiola logró un histórico sexto lugar en keirin, convirtiéndose en la primera mexicana y latinoamericana en alcanzar esa posición desde que la prueba debutó en Londres 2012.

La medalla de plata en Malasia confirma que Daniela Gaxiola se mantiene en la élite mundial y perfila su camino hacia futuras competencias internacionales.

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