Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HG_1_Sjk4bc_A_Aa_MSN_ba47737344
Deportes

Mexicana conquista plata en Ciclismo de Pista en Malasia

En una final definida por photofinish, la sinaloense peleó hasta el último momento por el oro, que quedó en manos de la japonesa Wang Lijuan

  • 26
  • Abril
    2026

La mexicana Daniela Gaxiola logró una destacada actuación al conquistar la medalla de plata en la prueba de keirin durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista celebrada en Nilai, Malasia.

En una final definida por photofinish, la sinaloense peleó hasta el último momento por el oro, que quedó en manos de la japonesa Wang Lijuan, mientras que el bronce fue para la británica Emma Finucane.

Segunda medalla para Gaxiola

Con este resultado, Gaxiola sumó su segunda presea en la competencia, luego de haber obtenido el bronce en la prueba de velocidad por equipos junto a Yuli Verdugo y María José Vizcaíno.

HG1Sjk0aIAAeFSY.jfif

La originaria de Culiacán mostró temple y gran nivel competitivo en uno de sus primeros compromisos de la temporada, consolidándose como una de las figuras del ciclismo de pista a nivel internacional.

México cierra con tres medallas

La participación mexicana en esta etapa de la Copa del Mundo concluyó con un total de tres medallas:

  • Plata de Daniela Gaxiola en keirin
  • Plata de Yareli Acevedo en la prueba de eliminación
  • Bronce en velocidad por equipos femenil

Dos de estas preseas fueron obtenidas en pruebas olímpicas, lo que refuerza el buen momento del ciclismo mexicano.

Lee aquí la nota completa: Yareli Acevedo gana plata en el Mundial de Ciclismo de Pista 2026

Cabe recordar que en los Juegos Olímpicos de París 2024, Gaxiola logró un histórico sexto lugar en keirin, convirtiéndose en la primera mexicana y latinoamericana en alcanzar esa posición desde que la prueba debutó en Londres 2012.

La medalla de plata en Malasia confirma que Daniela Gaxiola se mantiene en la élite mundial y perfila su camino hacia futuras competencias internacionales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

dolares_mundial_6d4aaef609
FIFA proyecta más dinero para selecciones en el Mundial 2026
WEFE_4_1940e29a1d
La boxeadora mexicana Fátima Herrera va por el oro en Brasil
apertura_2026_mundial_c309bbc9c2
Apertura 2026 arrancará tres días antes de la Final del Mundial
publicidad

Últimas Noticias

cruz_azul_millon_dolares_4a62cdf713
Cruz Azul gana US$1 millón como 'Equipo de la Temporada'
identifican_presunto_tirador_dentro_cena_donald_trump_a827ee5cfe
Imputan a Cole Thomas Allen por intento de homicidio contra Trump
EH_DOS_FOTOS_2026_04_27_T123638_762_ec2d2e9d5e
AB Quintanilla reaviva polémica entre Cazzu y Ángela
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_24_at_6_26_26_PM_d1523429d3
Busca Colosio frenar 'demoliciones' injustificadas en el Estado
th_4_18c937effd
Tim Hortons inaugura nueva sucursal en Parque Fundidora
IMG_2419_JPG_1e3ff179cc
Auténticos Juvenil 'corta' los cuernos a Borregos en el Clásico
publicidad
×