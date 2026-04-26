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Julio César Chávez Jr. vence por knockout a John Caicedo

Desde el inicio, el mexicano salió con una postura ofensiva, buscando imponer condiciones con golpes de poder y control de la distancia

  • 26
  • Abril
    2026

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. cumplió con los pronósticos y se impuso de manera contundente al colombiano Jhon Caicedo, en un combate disputado en el Estadio Adolfo López Mateos de Reynosa, Tamaulipas, donde dejó claro su dominio desde los primeros minutos.

La pelea, pactada a 10 rounds en peso crucero, tuvo un desenlace anticipado luego de que el sinaloense mostrara superioridad en potencia, técnica y manejo del ritmo ante un rival con menor trayectoria.

Desde la báscula ya se marcaba una diferencia importante: Chávez Jr registró 196.2 libras, mientras que Caicedo 185.2, lo que representó una ventaja de 11 libras para el mexicano, misma que terminó reflejándose sobre el cuadrilátero.

Superioridad marcada desde el primer round

Desde el inicio, Chávez Jr. salió con una postura ofensiva, buscando imponer condiciones con golpes de poder y control de la distancia. El mexicano marcó el ritmo del combate, llevando a Caicedo a retroceder constantemente.

Aunque el joven colombiano intentó responder con movilidad, su resistencia fue limitada ante la presión constante del excampeón mundial, quien encontró espacios para castigar tanto al cuerpo como a la cabeza.

Con el paso de los minutos, la diferencia se hizo evidente. Para el tercer asalto, Caicedo lucía superado, con dificultades para sostener el intercambio. Fue entonces cuando la pelea se definió por nocaut técnico apenas iniciado el tercer round, tras poco más de seis minutos de acción.

Chávez Jr mantiene actividad en la recta final de su carrera

Con esta victoria, Chávez Jr. suma su segundo triunfo en lo que va de 2026, luego de haber derrotado en enero al argentino Ángel Julián Sacco, también por la vía del nocaut técnico.

El peleador de Culiacán continúa activo a sus 40 años, en una etapa en la que ha considerado el retiro, pero donde busca cerrar su trayectoria dejando una mejor imagen sobre el ring, respaldado por su experiencia y su pasado como campeón mundial.

Su registro profesional se fortalece con 56 victorias, 36 de ellas por nocaut, además de siete derrotas y un empate desde su debut en 2003.

Caicedo no logra sostener el ritmo del combate

Del lado del colombiano, el combate representaba una oportunidad importante para medirse ante un rival de mayor renombre. Sin embargo, la diferencia de experiencia y físico fue determinante en el desarrollo del enfrentamiento.

Jhon Caicedo, originario de Cali, dejó su marca en 13 triunfos, cinco nocauts y dos derrotas, ambas por la vía rápida, evidenciando la exigencia que representa enfrentar a un boxeador con el recorrido de Chávez Jr.

El resultado reflejó un combate de corta duración, pero suficiente para que el mexicano impusiera condiciones y sumara un nuevo triunfo en su carrera profesional.


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