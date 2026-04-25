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Agentes de EUA fallecidos en Chihuahua no tenían autorización

Gabinete de Seguridad confirma que los extranjeros carecían de acreditación para operar en México tras accidente del 19 de abril

  • 25
  • Abril
    2026

El Gobierno de México informó que los dos agentes estadounidenses fallecidos en un accidente ocurrido el pasado 19 de abril en Chihuahua no contaban con acreditación oficial para participar en operativos en territorio nacional.

Lee aquí la nota completa: Cuestionan labores de agentes de EUA tras accidente en Chihuahua

A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que, según registros migratorios, uno de los agentes ingresó al país como visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con pasaporte diplomático.

Sin embargo, ambos carecían de autorización formal para intervenir en acciones operativas dentro de México.

Autoridades desconocían su participación

El gobierno federal precisó que ni las instituciones del Gabinete de Seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores tenían conocimiento de la presencia de agentes extranjeros participando en operativos en el país.

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Ante ello, se iniciaron revisiones en coordinación con autoridades locales y con la Embajada de Estados Unidos en México para esclarecer los hechos.

Las autoridades recordaron que la legislación mexicana prohíbe la participación directa de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional.

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En ese sentido, subrayaron que la cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se limita a mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre bajo principios de soberanía, reciprocidad y respeto mutuo.

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El accidente dejó un saldo total de cuatro personas muertas: dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses, quienes habían participado previamente en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas.

El Gobierno de México expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró su disposición de mantener una relación de cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, en beneficio de ambos países.


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