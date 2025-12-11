Fanki lamenta fallos y anuncia sold out Mexico vs Portugal

La polémica volvió a encenderse entre los aficionados al futbol mexicano luego de que la preventa de boletos para el partido entre México y Portugal fuera detenida inesperadamente debido a múltiples fallas atribuidas a la plataforma Fanki. La situación generó frustración generalizada, especialmente porque el encuentro marcará el regreso de Cristiano Ronaldo al país y la esperada inauguración del Estadio CDMX.

Desde la noche previa a la preventa, usuarios reportaron problemas en el acceso, errores en la fila virtual y páginas presuntamente apócrifas vinculadas con la compra de entradas. Ante el aumento de quejas en redes sociales, la boletera publicó un comunicado ofreciendo una disculpa pública y detallando los incidentes que provocaron la interrupción del proceso.

¿Qué originó las fallas en la plataforma Fanki?

En su mensaje oficial, Fanki aseguró que la suspensión se debió a un tráfico “anómalo y no humano” que afectó sus servidores momentos antes del arranque de la preventa. De acuerdo con la empresa, se detectaron intentos de suplantación digital mediante filas virtuales falsas y enlaces fraudulentos creados para engañar a los aficionados.

La compañía explicó que, para evitar comprometer la integridad de las transacciones, decidieron detener el acceso a la fila virtual y suspender temporalmente la venta. Este movimiento, aunque orientado a proteger a los consumidores, dejó a miles de usuarios sin certeza sobre el estado de su compra o sobre la continuidad del evento de venta anticipada.

La intervención de la Profeco fue clave para exigir transparencia y obligar a la boletera a aclarar los errores reportados desde el 10 de diciembre, cuando usuarios ya denunciaban supuestas “filas fantasma” y dificultades para entrar a la página desde dispositivos móviles.

Fanki ofrece disculpas y detalla medidas para evitar nuevos colapsos

En su mensaje, la plataforma reconoció la magnitud del evento y la expectativa alrededor del duelo México–Portugal, catalogándolo como uno de los partidos más esperados del año. Aseguró comprender la molestia de los aficionados y reiteró su compromiso para mejorar la experiencia de compra.

Además, anunciaron una serie de acciones que ya se encuentran en marcha, como el refuerzo de infraestructura, la instalación de filtros adicionales contra bots y el monitoreo continuo de intentos de suplantación mediante sitios falsos. También destacaron que trabajarán de forma conjunta con autoridades para garantizar los derechos de los consumidores.

Fanki afirmó ser una empresa joven que “aprende de cada error” y prometió elevar sus estándares tecnológicos para evitar que incidentes similares vuelvan a presentarse en futuros eventos de alto impacto.

Aficionados expresan frustración y ponen en duda el proceso de preventa

Mientras la boletera ofrecía explicaciones, en redes sociales continuaban las críticas. Desde temprano, a las 9:00 horas, los aficionados se encontraron con un sistema que colapsó apenas inició la preventa. Muchos reportaron que la fila virtual no avanzaba o que la página simplemente dejaba de cargar.

La indignación creció cuando Fanki anunció, horas después, que la preventa había alcanzado un sold out, pese a que miles de usuarios argumentaron que ni siquiera pudieron ingresar al sistema. Algunos de los pocos compradores que lograron finalizar la operación lo hicieron mediante la aplicación móvil, aunque otros cuestionaron la legitimidad de esas compras.

Las redes se llenaron rápidamente de capturas de pantalla, videos y mensajes denunciando lo que calificaron como “una experiencia caótica” que dejó a los aficionados en total incertidumbre. Otros llamaron a la autoridad a investigar a fondo el manejo de la boletera y garantizar que la venta general no repita el mismo escenario.

A esta tensión se sumó la expectativa por ver a Cristiano Ronaldo jugar en México, lo que incrementó la presión sobre la boletera y sobre la organización del evento en general.

¿Cuánto cuestan los boletos para Mexico vs Portugal?

En cuanto a los precios, durante la preventa oscilaron entre 500 y 9,000 pesos según la zona del estadio. No obstante, no se ha confirmado si estas tarifas se mantendrán o si habrá ajustes para la posible venta general. Este punto ha generado preocupación adicional entre los aficionados, quienes consideran que la falta de información contribuye a un ambiente de desconfianza.

La boletera no ha emitido un posicionamiento definitivo sobre la disponibilidad futura de boletos, por lo que miles de seguidores del Tri y de la selección portuguesa permanecen atentos a cualquier actualización.

