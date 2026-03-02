Cumple Guido Pizarro un año como director técnico de Tigres

La era de Guido Pizarro al frente de Tigres UANL llegó a su primer aniversario.

Lo que comenzó como una decisión de emergencia terminó por consolidarse como un proyecto serio que hoy tiene respaldo institucional.

Un 2 de marzo de 2025, tras la salida del serbio Veljko Paunovic, la directiva encabezada por Mauricio Culebro apostó por su entonces capitán.

Pizarro adelantó su retiro como futbolista y asumió el reto sin experiencia previa en el banquillo.

Resultados sin título, pero con señales claras

En 365 días, el argentino ha dirigido 54 partidos oficiales con saldo de 25 triunfos, 18 empates y 11 derrotas.

Cabe mencionar que no hay trofeos todavía, pero sí avances importantes.

Bajo su mando, Tigres fue semifinalista del Clausura 2025 y de la Concachampions, además de alcanzar la Final del Apertura 2025, donde cayó ante Toluca en una serie que se definió por detalles.

También llegó a Cuartos de Final en la Leagues Cup.

Además, el equipo se ha mantenido protagonista y en el Universitario la gestión ha sido bien recibida, ya que Pizarro no ha sido abucheado, algo que sí ocurrió con otros entrenadores en etapas recientes.

Clásicos y rachas que se rompieron

En los Clásicos Regios, el balance también favorece al “Conde”. Tigres permanece invicto ante CF Monterrey en su gestión, con una victoria 2-1 en el Clausura 2025 y un empate 1-1 en el Apertura.

Además, logró cortar rachas negativas como visitante frente a América, Pachuca y Toluca, plazas donde el conjunto felino acumulaba años sin ganar.

Por otra parte, la directiva analiza extender su contrato, que vence en verano, hasta 2027 o incluso 2028.

Rayados cambia de mando rumbo al Clásico 142

En la otra acera, también hubo movimiento este 2 de marzo. El conjunto de Rayados anunció la salida del español Domènec Torrent tras una serie de resultados irregulares en el Clausura 2026.

De forma interina fue designado Nicolás Sánchez, leyenda albiazul y hasta ahora auxiliar técnico.

“Nico” estará al frente al menos en los compromisos ante Querétaro y en la edición 142 del Clásico Regio.

Torrent dejó al equipo con 39 partidos dirigidos, 16 victorias, nueve empates y 13 derrotas.

En el actual torneo, Rayados suma 10 puntos en ocho jornadas, situación que detonó la molestia de la afición.

Comentarios