George Russell busca aprovechar su oportunidad tras cambios en F1

George Russell vuelve a estar en el radar como posible campeón de la Fórmula 1. Los recientes cambios de reglamento y el buen ritmo mostrado por Mercedes-AMG Petronas F1 Team en la pretemporada alimentan las expectativas del piloto británico.

Russell y su nuevo compañero, Kimi Antonelli, se mantuvieron de forma constante entre los más rápidos y acumularon la mayor cantidad de kilómetros en las pruebas. Sin embargo, el británico reconoce que el equipo aún tropieza en un punto clave: las largadas.

Obstáculo en la salida

El piloto de Mercedes, ganador de dos carreras el año pasado y cuarto en el campeonato, solo por detrás de los contendientes de McLaren y Red Bull Racing, considera que el complejo procedimiento de arranque puede ser el talón de Aquiles del equipo.

Mientras Lewis Hamilton y Ferrari han destacado por su velocidad en prácticas de salida, Russell admitió recientemente que sus propios intentos han sido decepcionantes.

El británico se mantiene prudente sobre si Mercedes podrá liderar la parrilla en 2026, especialmente ante dudas persistentes sobre la fiabilidad del monoplaza.

La victoria en Singapur la temporada pasada evidenció la evolución de Russell, quien dos años antes se había accidentado allí en la última vuelta. Con el respaldo de un Antonelli cada vez más sólido, el británico podría convertirse por primera vez en aspirante real al campeonato.

El piloto ya era considerado una promesa antes de llegar a la F1: venció a Lando Norris para ganar la Fórmula 2 en 2018, brilló con Williams Racing y estuvo cerca de su primera victoria con Mercedes en 2020.

Más allá de la pista, Russell también se ha consolidado como una voz influyente entre los pilotos y como director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, donde ha tenido roces con la Federación Internacional del Automóvil.

La temporada pasada incluso hizo pública la posibilidad de que Mercedes negociara con Max Verstappen, lo que alimentó la tensión en el paddock.

En la más reciente temporada de Drive to Survive, Russell sugirió que los movimientos del entorno de Verstappen podrían haber sido una maniobra para presionar a Christian Horner, quien fue apartado de su cargo en julio.

