Matan a la Secretaria de Salud de Atlixtac, Guerrero

La violencia volvió a sacudir Guerrero.

Este lunes fue asesinada la secretaria de Salud del municipio de Atlixtac, Jessica Macedonio Saldaña, junto a su asistente mientras viajaban por la carretera federal Chilapa–Tlapa.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni confirmado el motivo del ataque.

Los hechos se registraron sobre la carretera federal que conecta a Atlixtac con Chilapa de Álvarez, una vía frecuentemente señalada por hechos de violencia.

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas salieron de Atlixtac con dirección a Chilapa durante la madrugada de este lunes, cuando fueron interceptadas y atacadas con armas de fuego.

La Fiscalía General de Guerrero informó que ya se abrió una carpeta de investigación.

Además, la dependencia señaló que las investigaciones continúan y que la información oficial se dará a conocer conforme lo permitan las diligencias y el debido proceso.

Jessica Macedonio Saldaña era funcionaria del ayuntamiento de Atlixtac y se encontraba en funciones al momento del ataque.

