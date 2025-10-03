FIFA llama a la paz en Gaza pero evita sancionar a Israel

En medio de la guerra en Gaza, la FIFA lanzó un mensaje de paz y unidad durante su reunión en Zúrich, aunque su presidente, Gianni Infantino, aclaró que el organismo “no puede resolver problemas geopolíticos”.

El comunicado oficial no mencionó a Israel ni a su federación, pese a las crecientes exigencias de suspenderlos de toda competición internacional.

La Federación Palestina de Futbol (PFA) ha solicitado de manera insistente a la FIFA sancionar a Israel por el genocidio y la hambruna en Gaza.

Incluso, expertos de la ONU exhortaron tanto a la FIFA como a la UEFA a actuar contra Israel, al advertir que “las instituciones deportivas no deben cerrar los ojos a las violaciones graves de derechos humanos”.

Federaciones como la de Noruega y la de Turquía también se han pronunciado públicamente a favor de la suspensión. Lise Klaveness, dirigente noruega, declaró que “si Rusia está excluida, Israel también debería estarlo”.

El contraste con Rusia en 2022

Cabe señalar que la presión internacional se incrementa porque en febrero de 2022, apenas días después de la invasión a Ucrania, la UEFA y la FIFA suspendieron a Rusia de todas las competencias, sanción que aún sigue vigente, sin embargo hasta ahora, Israel no ha recibido ninguna penalización a pesar de los llamados globales.

Infantino recibe a Palestina, pero mira a EUA

Infantino se reunió con Jibril Rajub, presidente de la PFA, a quien felicitó por la “resiliencia” del futbol palestino. No obstante, el líder de la FIFA mantiene estrechas relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, aliado del gobierno de Benjamin Netanyahu, lo que reduce las posibilidades de un castigo a Israel.

La semana pasada, el Departamento de Estado de EUA aseguró que trabajaría para proteger el estatus de Israel en el futbol, un mensaje interpretado como blindaje político.

Caso Irán: nuevo conflicto geopolítico

Por otra parte, la delegación de Irán, ya clasificada al Mundial 2026, denunció que el gobierno de Estados Unidos les negó la entrada al país para asistir al sorteo en diciembre.

Entre los afectados están el presidente de la federación, Mehdi Taj, y el técnico Amir Ghalenoei.

La federación iraní pedirá a Infantino que intervenga, en un contexto donde viven casi 2 millones de iraníes en EUA, muchos de ellos ahora impedidos de reunirse con familiares por la prohibición de visado.

