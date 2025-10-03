Cerrar X
fifa_gaza_c930df0201
Deportes

FIFA llama a la paz en Gaza pero evita sancionar a Israel

La FIFA hizo un llamado a la paz en Gaza, pero evitó pronunciarse sobre las crecientes exigencias de suspender a Israel del futbol internacional

  • 03
  • Octubre
    2025

En medio de la guerra en Gaza, la FIFA lanzó un mensaje de paz y unidad durante su reunión en Zúrich, aunque su presidente, Gianni Infantino, aclaró que el organismo “no puede resolver problemas geopolíticos”.

El comunicado oficial no mencionó a Israel ni a su federación, pese a las crecientes exigencias de suspenderlos de toda competición internacional.

La Federación Palestina de Futbol (PFA) ha solicitado de manera insistente a la FIFA sancionar a Israel por el genocidio y la hambruna en Gaza.

Incluso, expertos de la ONU exhortaron tanto a la FIFA como a la UEFA a actuar contra Israel, al advertir que “las instituciones deportivas no deben cerrar los ojos a las violaciones graves de derechos humanos”.

Federaciones como la de Noruega y la de Turquía también se han pronunciado públicamente a favor de la suspensión. Lise Klaveness, dirigente noruega, declaró que “si Rusia está excluida, Israel también debería estarlo”.

El contraste con Rusia en 2022

Cabe señalar que la presión internacional se incrementa porque en febrero de 2022, apenas días después de la invasión a Ucrania, la UEFA y la FIFA suspendieron a Rusia de todas las competencias, sanción que aún sigue vigente, sin embargo hasta ahora, Israel no ha recibido ninguna penalización a pesar de los llamados globales.

Infantino recibe a Palestina, pero mira a EUA

Infantino se reunió con Jibril Rajub, presidente de la PFA, a quien felicitó por la “resiliencia” del futbol palestino. No obstante, el líder de la FIFA mantiene estrechas relaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, aliado del gobierno de Benjamin Netanyahu, lo que reduce las posibilidades de un castigo a Israel.

La semana pasada, el Departamento de Estado de EUA aseguró que trabajaría para proteger el estatus de Israel en el futbol, un mensaje interpretado como blindaje político.

Caso Irán: nuevo conflicto geopolítico

Por otra parte, la delegación de Irán, ya clasificada al Mundial 2026, denunció que el gobierno de Estados Unidos les negó la entrada al país para asistir al sorteo en diciembre.

Entre los afectados están el presidente de la federación, Mehdi Taj, y el técnico Amir Ghalenoei.

La federación iraní pedirá a Infantino que intervenga, en un contexto donde viven casi 2 millones de iraníes en EUA, muchos de ellos ahora impedidos de reunirse con familiares por la prohibición de visado.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_75_207ed40893
Sale Mateo Levy por conmoción cerebral ante Marruecos
G1er_W_Yi_W8_AA_Qy_V8_8d138b1966
Tigres vs Cruz Azul; será el 'duelo' de la Jornada 12
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T084757_567_7b6a18e3c4
Del Toro conquista el Giro dell'Emilia; suma 14 victorias en 2025
publicidad

Últimas Noticias

327cead4_fbe4_448c_804f_7395aff4ffc8_e8a6c23426
Falla eléctrica apaga la inauguración del Festival Internacional
EH_FOTO_VERTICAL_69_7af9a8a47a
Netanyahu espera que todos los rehenes sean entregados
EH_DOS_FOTOS_77_ca9ba632cf
Rescatan mujer lesionada en inmediaciones del Cerro de las Mitras
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
publicidad
×