Julio César Chávez admite secuelas por golpes en su carrera

El paso del tiempo arriba del ring no pasa factura de inmediato, pero siempre cobra… y Julio César Chávez lo sabe mejor que nadie.

A sus 63 años, el legendario excampeón mundial reconoció con franqueza que las huellas de una carrera de más de 25 años y 115 combates profesionales no solo quedaron en los recuerdos del boxeo, sino también en su vida cotidiana, donde en la actualidad enfrenta problemas de memoria derivados de los constantes golpes.

Lejos de esquivar el tema, Chávez lo abordó con el mismo estilo directo que lo caracterizaba en el cuadrilátero.

Entre bromas y resignación, admitió que hay momentos en los que simplemente “se le olvida todo”, una consecuencia que asume como parte del precio que pagó por convertirse en uno de los máximos ídolos del deporte mexicano.

El sinaloense incluso ejemplificó su situación con una escena tan cotidiana como reveladora: perder el celular sin recordar dónde lo dejó, un episodio que, más allá de lo anecdótico, refleja el impacto acumulado de años de exigencia física extrema.

Sin embargo, el relato no está marcado por la derrota, sino por la resistencia. A pesar de estas secuelas, Chávez se mantiene lúcido, con buen ánimo y cercano a su gente, demostrando que su fortaleza trasciende los encordados.

Porque si algo dejó claro el “Gran Campeón Mexicano” es que, aunque la memoria falle por momentos, su esencia —esa que lo convirtió en leyenda— sigue intacta

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