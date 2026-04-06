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Maribel Guardia se realiza tatuaje para honrar a su hijo Julián

Este acto forma parte de su proceso de duelo, el cual ha decidido compartir con sus seguidores, quienes han reaccionado con mensajes de apoyo y cariño.

  • 06
  • Abril
    2026

La actriz Maribel Guardia conmovió a sus seguidores al revelar que se hará un tatuaje en honor a su hijo Julián Figueroa.

Este gesto surge a casi tres años de su fallecimiento, como una forma de mantener vivo su recuerdo de manera permanente. 

La actriz explicó que el diseño estará inspirado en una marca muy especial que su hijo tenía en la piel, la cual tenía forma de paloma, símbolo relacionado con el Espíritu Santo. 

Además, compartió que considera incluir elementos como alas o incluso el nombre de Julián, buscando que el tatuaje represente el vínculo que los une. 

Este acto forma parte de su proceso de duelo, el cual ha decidido compartir con sus seguidores, quienes han reaccionado con mensajes de apoyo y cariño ante este emotivo homenaje.  


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