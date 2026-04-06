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Nuevo León

Afianza Nuevo León relación con empresas japonesas en Tokio

Samuel García se reunió con representantes de empresas japonesas para impulsar nuevos proyectos y fortalecer la relación económica rumbo al Mundial

  • 06
  • Abril
    2026

Con el objetivo de fortalecer vínculos económicos con Japón y abrir nuevas oportunidades de inversión, el gobernador de Nuevo León encabezó un coctel en la Embajada de México en Tokio con directivos y representantes de importantes empresas japonesas.

El encuentro contribuirá a impulsar la atracción de inversión extranjera japonesa, promover las capacidades estratégicas del Estado y generar oportunidades de expansión para empresas niponas en Nuevo León.

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Durante la reunión participaron representantes de compañías con presencia ya consolidada en la entidad, como Denso, Kawasaki Motors, Panasonic Holdings Corporation, Sumitomo Corporation, Tokai Rika, Toyota Tsusho Corporation y Yazaki, así como otras firmas, organismos y actores estratégicos de sectores como manufactura, automotriz, tecnología, turismo, infraestructura y medios de comunicación.

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“Hoy Nuevo León vive su mejor momento, somos sin duda primer lugar en todo América Latina en materia económica, en inversión, en empleo, en récords y eso me motiva a invitarlos a seguir invirtiendo, confiando y por supuesto, acompañarnos a Nuevo León”, destacó el gobernador.

La asistencia de empresas ya instaladas en el estado dio un peso especial al encuentro, al reforzar la confianza de corporativos japoneses que hoy forman parte del ecosistema industrial de Nuevo León y que han contribuido a su posicionamiento como uno de los principales destinos de inversión extranjera en México.

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En este espacio, el Gobierno estatal promovió las fortalezas competitivas de Nuevo León, entre ellas su ubicación geográfica, conectividad logística, capital humano especializado, infraestructura industrial y liderazgo en manufactura avanzada, factores clave para el establecimiento y crecimiento de capital japonés en la entidad.

“Vienen inversiones muy importantes, alrededor de 1.5 billones de dólares de empresas japonesas del sector automotriz, doméstico; al final eso se va a traducir en muchos empleos, yo estoy calculando más de 7 u 8 mil empleos que se van a dar en Nuevo León y con ellos seguiremos siendo primer lugar en economía, inversión extranjera y en empleo”, señaló.

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Además, se destacó la oportunidad de proyección internacional que representa para Monterrey la próxima Copa del Mundo.

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En particular, el partido entre Japón y Túnez, programado en la ciudad, fue designado oficialmente como el partido número mil en la historia de los Mundiales, un hecho que podría atraer tanto a miles de aficionados japoneses como a ejecutivos vinculados a empresas con operaciones o interés en Nuevo León.

Con este encuentro, el Estado fortalece su estrategia de promoción internacional y consolida su relación con Japón como un aliado clave para la inversión, la innovación y el desarrollo económico.

 


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