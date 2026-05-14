Refuerza FIDEURB limpieza y bacheo rumbo al Mundial 2026

El Fideicomiso de Desarrollo Urbano (FIDEURB) continúa con las acciones de mantenimiento y rehabilitación en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Monterrey como parte de los preparativos rumbo al Mundial FIFA 2026.

A través del Programa de Reparaciones Urbanas, el organismo desplegó seis brigadas integrales y dos nocturnas para realizar labores de limpieza, mantenimiento urbano y rehabilitación en espacios estratégicos de diversos municipios.

Como resultado de la jornada, se logró la recolección de más de 4 mil 10 kilogramos de residuos y la atención de una superficie superior a 34 mil 510 metros cuadrados en distintos sectores metropolitanos.

¿Qué trabajos realizó FIDEURB en la Zona Metropolitana?

Entre las acciones ejecutadas se encuentra el bacheo estratégico mediante la aplicación de mezcla asfáltica en frío en 32 baches ubicados en el municipio de Juárez.

Además, las brigadas llevaron a cabo labores de extracción de tierra para nivelación en espacios públicos, limpieza y riego de áreas verdes, así como mantenimiento de infraestructura vial.

También se atendieron 490 metros lineales con pintura amarilla y 420 metros cuadrados con pintura gris en distintos puntos intervenidos.

Estos fueron los puntos intervenidos por las brigadas

Entre las zonas donde se realizaron trabajos destacan:

Avenida Constitución , en Monterrey y Guadalupe, con limpieza, mantenimiento y pintura vial.

, en Monterrey y Guadalupe, con limpieza, mantenimiento y pintura vial. Plaza de los Desaparecidos , en Monterrey, con acciones de limpieza integral y recolección de residuos.

, en Monterrey, con acciones de limpieza integral y recolección de residuos. Parque Libertad , en Monterrey, con riego y mantenimiento de áreas verdes.

, en Monterrey, con riego y mantenimiento de áreas verdes. Parque Atenas , en Guadalupe, con extracción de tierra para nivelación.

, en Guadalupe, con extracción de tierra para nivelación. Parque Ciudadano , en Monterrey, con mantenimiento y riego de áreas verdes.

, en Monterrey, con mantenimiento y riego de áreas verdes. Ecovía , en Monterrey, con limpieza y desbroce.

, en Monterrey, con limpieza y desbroce. Río Santa Catarina , donde se realizaron labores de limpieza en puntos críticos.

, donde se realizaron labores de limpieza en puntos críticos. Distintas vialidades del municipio de Benito Juárez, con trabajos de bacheo estratégico.

Refuerzan labores nocturnas en Avenida Constitución

FIDEURB informó que durante la noche también se reforzaron las acciones de aseo, desbroce y pintura sobre el corredor de la Avenida Constitución, una de las principales vialidades de la ciudad.

El organismo señaló que estas labores forman parte de una estrategia permanente para mejorar la imagen urbana y mantener espacios públicos funcionales y seguros para la ciudadanía.

“FIDEURB reafirma su compromiso de continuar trabajando de manera permanente y coordinada en labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación urbana”, informó el organismo.

Las acciones forman parte de los preparativos de infraestructura urbana y mantenimiento de espacios públicos rumbo a la Copa Mundial de FIFA 2026, evento para el que Monterrey será una de las sedes en México.

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