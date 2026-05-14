Pachuca derrota a Pumas por la mínima y sueña con la Final

Este jueves se jugó la segunda llave a las Semifinales de la Liga MX, en la que Pachuca se llevó la ventaja momentánea sobre los Pumas para la vuelta, donde podría asegurar su pase a la Final.

El inicio del encuentro fue muy igualado, pues ambos protagonistas fueron a pelear los balones, pero los Tuzos fueron más intensos, pues buscaron aprovechar la localía en un Estadio Hidalgo que tuvo una buena entrada.

Después de varios intentos fallidos de aplicar juego directo con pases largos buscando que los delanteros de Pachuca pudieran aprovechar los espacios, tuvo que llegar una genialidad para romper la igualada.

Ousamma Idrissi marcó el único tanto del encuentro, el cual nació de un tiro de esquina que se cobró en corto y el marroquí se perfiló para sacar un tiro potente que iba a puerta, pero que fue desviado por un defensa universitario y sorprendió a Keylor Navas.

Tras el gol, Pumas intentó empatar el encuentro, pero las imprecisiones estuvieron a la orden del día, pues nunca volvieron a poner en aprietos a Carlos Moreno.

Este triunfo vale oro para los "Tuzos", pues ahora solo les basta con empatar para avanzar a la Final; mientras que los universitarios necesitan ganar para empatar la serie y ya verse beneficiados por su mejor posición en la tabla.

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