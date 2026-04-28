Selección Mexicana revela lista de convocados para el Mundial

La Selección Nacional de México reveló este martes la lista de los primeros futbolistas convocados que formarían parte del equipo para disputar los próximos partidos en la Copa Mundial FIFA 2026.

A través de redes sociales, la Selección Nacional dio a conocer la lista de convocados por el director técnico Javier Aguirre, con quienes iniciaría la concentración el próximo 6 de mayo.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Estos son los primeros convocados de la Selección Nacional

Porteros

Raúl Rangel - Chivas

Carlos Acevedo - Santos

Oscar García - León

Defensas

Luis Rey - Puebla

Israel Reyes - América

Eduardo Águila - San Luis

Jesús Gómez - Tijuana

Denzell García - FC Juárez

Jesús Gallardo - Toluca

Medios

Luis Romo - Chivas

Erik Lira - Cruz Azul

Brian Gutiérrez - Chivas

Iker Fimbres - Rayados

Gilberto Mora - Tijuana

Jairo Torres - FC Juárez

Roberto Alvarado - Chivas

Delanteros

Kevin Castañeda - Tijuana

Alexis Vega - Toluca

Guillermo Martínez - Pumas

Armando González - Chivas

De acuerdo con el comunicado, en la lista aparece una docena de jugadores que pertenecen a clubes de la Liga MX, por lo que serán considerados para la integración final de la lista para la Copa del Mundo.

Las jornadas de concentración abarcarán alrededor de cinco semanas y media de entrenamientos.

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