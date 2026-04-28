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Selección Mexicana revela lista de convocados para el Mundial

Las jornadas de concentración abarcarán alrededor de cinco semanas y media de entrenamientos y se llevarán a cabo a partir del 6 de mayo

  • 28
  • Abril
    2026

La Selección Nacional de México reveló este martes la lista de los primeros futbolistas convocados que formarían parte del equipo para disputar los próximos partidos en la Copa Mundial FIFA 2026.

A través de redes sociales, la Selección Nacional dio a conocer la lista de convocados por el director técnico Javier Aguirre, con quienes iniciaría la concentración el próximo 6 de mayo.

Estos son los primeros convocados de la Selección Nacional

Porteros

  • Raúl Rangel - Chivas
  • Carlos Acevedo - Santos
  • Oscar García - León

Defensas

  • Luis Rey - Puebla
  • Israel Reyes - América
  • Eduardo Águila - San Luis
  • Jesús Gómez - Tijuana 
  • Denzell García - FC Juárez
  • Jesús Gallardo - Toluca

Medios

  • Luis Romo - Chivas
  • Erik Lira - Cruz Azul
  • Brian Gutiérrez - Chivas
  • Iker Fimbres - Rayados
  • Gilberto Mora - Tijuana
  • Jairo Torres - FC Juárez
  • Roberto Alvarado - Chivas

Delanteros

  • Kevin Castañeda - Tijuana 
  • Alexis Vega - Toluca 
  • Guillermo Martínez - Pumas
  • Armando González - Chivas 

De acuerdo con el comunicado, en la lista aparece una docena de jugadores que pertenecen a clubes de la Liga MX, por lo que serán considerados para la integración final de la lista para la Copa del Mundo.

Las jornadas de concentración abarcarán alrededor de cinco semanas y media de entrenamientos.

 


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