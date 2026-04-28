Presenta la NBA un plan para desincentivar el 'tanking'

La NBA buscará que los equipos ya no hagan el famoso "tanking".

Y es que este martes la liga presentó un plan a los propietarios de las 30 franquicias destinado a desincentivar esta práctica, con cambios orientados a reducir los incentivos para perder para mejorar las opciones en la lotería del draft.

El plan consiste en varias medidas, en las cuales se equilibran las opciones de los equipos de la parte baja de la tabla para obtener posiciones favorables en el draft. Además de penalizar a las tres franquicias que más partidos pierden.

Por un lado, se amplía de 14 a 16 los equipos con opciones en la lotería, incluyendo al perdedor de la eliminatoria de play-in entre el séptimo y el octavo clasificado de cada conferencia. Esos dos equipos solo tendrán un 2,7% de opciones en la lotería.

Los tres equipos con más derrotas, así como los novenos y décimos clasificados de cada conferencia, también en el play-in, tendrán un 5,4 % de posibilidades.

Finalmente, el resto de equipos de la parte baja tendrán un 8,1% cada uno.

Estas nuevas medidas se implementarían en 2027.

El plan también introduce otras medidas, como impedir que una franquicia obtenga el número uno del draft en dos temporadas consecutivas o una de las cinco primeras posiciones en tres años seguidos.

Sin embargo, este nuevo plan de la NBA aún tendrá que pasar por los propietarios de las franquicias, quienes serán los que deban aprobar este nuevo sistema.

Con este nuevo sistema, la NBA busca sustituir al actual, que premia con más opciones a los equipos que más pierden, lo que ha provocado el fenómeno del "tanking", o perder intencionadamente para mejorar sus posibilidades en la lotería del draft, y que, por ende, incentiva a algunos equipos a sacrificar competitividad a corto plazo.

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