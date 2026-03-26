FIFA revoluciona el reglamento rumbo al Mundial 2026

La FIFA confirmó una serie de modificaciones que entrarán en vigor en la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de terminar con la pérdida deliberada de tiempo y hacer más dinámico el juego.

Las nuevas disposiciones, avaladas por la IFAB, buscan aumentar el tiempo efectivo en cancha y reducir prácticas que frenan el ritmo de los partidos.

Cambios exprés y sanciones inéditas

Uno de los ajustes más relevantes está en las sustituciones. A partir de ahora, el jugador que salga del campo tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar la cancha.

Si no cumple, su equipo será castigado, el relevo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando momentáneamente a su equipo con un jugador menos.

Dicha medida apunta directamente a una de las prácticas más comunes en el cierre de los partidos, la cual es hacer tiempo durante los cambios.

Cronómetro visible para reanudar el juego

Otra novedad será la implementación de un conteo regresivo de cinco segundos para saques de banda y de meta. Si el futbolista tarda más de lo permitido, habrá consecuencias inmediatas:

En saque de banda, el balón pasará al rival.

En saque de meta, se concederá tiro de esquina al contrario.

La intención es eliminar retrasos innecesarios y mantener el ritmo constante del partido.

Atención médica bajo nuevas reglas

También habrá cambios en la atención a jugadores lesionados. Salvo en jugadas que impliquen tarjeta, cualquier futbolista que reciba asistencia médica deberá salir del campo y permanecer al menos un minuto fuera antes de reincorporarse.

Esto busca evitar interrupciones prolongadas que alteren el desarrollo del juego.

VAR con más poder en decisiones clave

El sistema de videoarbitraje ampliará su alcance. Por primera vez, el VAR podrá intervenir en segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión, además de revisar decisiones erróneas en saques de esquina.

Con esto, se pretende reducir errores arbitrales en jugadas determinantes y garantizar mayor justicia deportiva.

Solo el capitán podrá hablar con el árbitro

En materia disciplinaria, la FIFA endurecerá el control sobre los jugadores. A partir de 2026, únicamente el capitán podrá acercarse al árbitro para dialogar sobre decisiones.

Cualquier otro futbolista que intente reclamar será sancionado con tarjeta amarilla, una medida que busca frenar las protestas colectivas y agilizar los partidos.

Con este paquete de cambios, la FIFA apuesta por un futbol más fluido, con menos interrupciones y mayor tiempo real de juego.

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