Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
mundial_reglss_fifa_7690b65595
Deportes

FIFA revoluciona el reglamento rumbo al Mundial 2026

La FIFA implementará nuevas reglas en el Mundial 2026 para frenar la pérdida de tiempo y mejorar el juego. Habrá sanciones por cambios lento

  • 26
  • Marzo
    2026

La FIFA confirmó una serie de modificaciones que entrarán en vigor en la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de terminar con la pérdida deliberada de tiempo y hacer más dinámico el juego.

Las nuevas disposiciones, avaladas por la IFAB, buscan aumentar el tiempo efectivo en cancha y reducir prácticas que frenan el ritmo de los partidos.

Cambios exprés y sanciones inéditas

Uno de los ajustes más relevantes está en las sustituciones. A partir de ahora, el jugador que salga del campo tendrá un máximo de 10 segundos para abandonar la cancha.

Si no cumple, su equipo será castigado, el relevo deberá esperar un minuto antes de ingresar, dejando momentáneamente a su equipo con un jugador menos.

Dicha medida apunta directamente a una de las prácticas más comunes en el cierre de los partidos, la cual es hacer tiempo durante los cambios.

cambios.jpg

Cronómetro visible para reanudar el juego

Otra novedad será la implementación de un conteo regresivo de cinco segundos para saques de banda y de meta. Si el futbolista tarda más de lo permitido, habrá consecuencias inmediatas:

  • En saque de banda, el balón pasará al rival.
  • En saque de meta, se concederá tiro de esquina al contrario.

La intención es eliminar retrasos innecesarios y mantener el ritmo constante del partido.

reloj-arbitro.jpg

Atención médica bajo nuevas reglas

También habrá cambios en la atención a jugadores lesionados. Salvo en jugadas que impliquen tarjeta, cualquier futbolista que reciba asistencia médica deberá salir del campo y permanecer al menos un minuto fuera antes de reincorporarse.

Esto busca evitar interrupciones prolongadas que alteren el desarrollo del juego.

futbol-medicos.jpg

VAR con más poder en decisiones clave

El sistema de videoarbitraje ampliará su alcance. Por primera vez, el VAR podrá intervenir en segundas tarjetas amarillas que deriven en expulsión, además de revisar decisiones erróneas en saques de esquina.

Con esto, se pretende reducir errores arbitrales en jugadas determinantes y garantizar mayor justicia deportiva.

var.jpg

Solo el capitán podrá hablar con el árbitro

En materia disciplinaria, la FIFA endurecerá el control sobre los jugadores. A partir de 2026, únicamente el capitán podrá acercarse al árbitro para dialogar sobre decisiones.

Cualquier otro futbolista que intente reclamar será sancionado con tarjeta amarilla, una medida que busca frenar las protestas colectivas y agilizar los partidos.

reclamos.jpg

Con este paquete de cambios, la FIFA apuesta por un futbol más fluido, con menos interrupciones y mayor tiempo real de juego.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_27_at_9_18_53_PM_2_82e25c9eb9
SuperISSSTE lanza mercancía especial para el Mundial
estadio_nfl_mundial_fe649b5707
FIFA ordena eliminar publicidad de estadios NFL rumbo al Mundial
AP_26086110162040_6caea783c3
Jamaica vence a Nueva Caledonia y avanza en el repechaje
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_27_at_9_18_53_PM_2_82e25c9eb9
SuperISSSTE lanza mercancía especial para el Mundial
Gemini_Generated_Image_2hthiy2hthiy2hth_63ad29e94d
Pronostican vientos y precipitaciones durante el fin de semana
Samuel_Garcia_81cca01158
Supervisa Samuel García modernización de Línea 1 del Metro
publicidad

Más Vistas

monterrey_clima_hoy_10_enero_frio_lluvia_d24d094ad7
Frente frío traerá viento y lluvia el fin de semana a NL
waldo_fernandez_otorga_perdon_karina_barron_c5eeb9dd8a
El juez castiga a Karina con inhabilitación y servicio social
INFO_7_DOS_FOTOS_1_eb4e442f3b
Detienen a presuntos operadores de cuentas 'Tía Paty'
publicidad
×