Turquía vence a Rumanía y queda a un paso del Mundial 2026

La Selección de Turquía cumplió con los pronósticos y dio un paso firme rumbo a la Copa del Mundo 2026 al imponerse por 1-0 a Rumanía en las semifinales del repechaje europeo.

En un partido de alta tensión, el conjunto otomano encontró la diferencia gracias a su talento individual.

Güler marca la diferencia en el momento clave

Cuando el partido parecía trabado, apareció Arda Güler para cambiar el rumbo. El joven mediocampista filtró un pase largo desde el mediocampo que dejó solo a Ferdi Kadioglu, quien definió con precisión para firmar el único gol del encuentro.

El equipo dirigido por Vincenzo Montella supo manejar los tiempos tras la ventaja, apostando por el orden defensivo y la posesión para evitar sorpresas en el cierre.

Rumanía resistió, pero no logró reaccionar

El conjunto rumano, dirigido por Mircea Lucescu, apostó por un planteamiento conservador durante gran parte del encuentro. Su primera llegada de peligro llegó con un disparo de Ianis Hagi, pero no logró sostener la intensidad.

En la recta final, Rumanía adelantó líneas y tuvo su oportunidad más clara al minuto 78, cuando Nicolai Stanciu estrelló un balón en el poste tras una jugada a balón parado. Fue el empate que nunca llegó.

Turquía jugará la final por el boleto al Mundial

Con este triunfo, Turquía se coloca a un solo partido de asegurar su regreso a una Copa del Mundo, algo que no consigue desde Corea-Japón 2002, donde logró un histórico tercer lugar.

La final del repechaje se disputará el próximo martes 31 de marzo, donde el conjunto otomano enfrentará al ganador del duelo entre Eslovaquia y Kosovo.

🇹🇷 Türkiye are one game away from #FIFAWorldCup 2026! pic.twitter.com/ef6oruEou2 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 26, 2026

Ahora, Turquía está a 90 minutos de cumplir su objetivo y regresar al escenario más importante del futbol mundial.

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