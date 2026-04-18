Dorka Juhasz, MVP de la EuroLiga femenina 2025-2026

La húngara Dorka Juhasz fue elegida como la Jugadora Más Valiosa (MVP) de la temporada 2025-2026 de la EuroLeague Women, en una gala celebrada en Zaragoza.

La ceremonia tuvo lugar en la Sala de la Corona de la sede del Gobierno de Aragón, en el marco de la Final a Seis del torneo, que reúne a los mejores equipos del continente.

Reconocimientos destacados

Juhasz, jugadora del Galatasaray Cagdas Faktoring, encabezó una lista de premiadas que reconoció el talento individual y colectivo de la temporada.

El Fenerbahce Opet fue distinguido con el Club Excellence Award, mientras que Marine Johannes recibió el premio a la mejor jugada del año.

Por su parte, Julie Barennes, del Basket Landes, fue nombrada entrenadora de la temporada.

El galardón a mejor defensora fue para Gabby Williams, también del Fenerbahce, mientras que el premio Rising Star recayó en Leila Lacan, del Basket Landes.

Además, la legendaria Ann Wauters fue reconocida con el EuroLeague Women Legacy Award Azulmarino por su trayectoria en el baloncesto europeo.

Los mejores quintetos

En cuanto a los equipos ideales, el Third Team estuvo integrado por Juste Jocyte, Kayla McBride, Helena Pueyo, Kaila Charles y Awak Kuier.

El Second Team lo conformaron Mariona Ortiz, Gabby Williams, Murjanatu Musa, Mariam Coulibaly y Jessica Shepard.

El First Team incluyó a Julie Allemand, Leila Lacan, Emma Meesseman, Iliana Rupert y la propia Dorka Juhasz.

El evento contó con la asistencia de diversas autoridades, entre ellas el presidente en funciones del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; el presidente de FIBA Europa, Jorge Garbajosa; así como la consejera en funciones Tomasa Hernández y la directora general de Deporte Cristina García.

La gala consolidó a Zaragoza como epicentro del baloncesto femenino europeo durante esta semana decisiva del torneo.

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