Rublev remonta y avanza a su primera final en Barcelona

El tenista ruso Andrey Rublev logró una remontada contundente para clasificarse a la final del Barcelona Open Banc Sabadell, tras imponerse este sábado al serbio Hamad Medjedovic por 3-6, 6-2 y 6-2, en una hora y 58 minutos de juego.

El actual número 15 del ranking ATP disputará así su primera final del año y también la primera en Barcelona, luego de ocho participaciones en el torneo.

Un inicio cuesta arriba

Medjedovic, número 88 del mundo y una de las revelaciones del certamen, comenzó dominando el encuentro. El serbio mostró solidez desde el fondo de la pista y gran resistencia, salvando hasta cinco bolas de ‘break’ en los primeros juegos del partido.

El balcánico aprovechó su momento para romper el servicio de Rublev y llevarse el primer set por 6-3, manteniendo el control ante un rival que no encontraba su ritmo.

Sin embargo, Rublev ajustó su juego en el segundo parcial. Más paciente y preciso en los intercambios, logró un quiebre clave en el cuarto juego y dominó sin conceder oportunidades de ruptura.

El ruso cerró el set con autoridad por 6-2, igualando el marcador y cambiando la dinámica del partido.

Desgaste y desenlace

En el set definitivo, el desgaste físico comenzó a pasar factura a Medjedovic, quien intentó acortar los puntos con dejadas, pero sin éxito. Rublev aprovechó la situación para romper nuevamente el saque en el sexto juego y encaminar la victoria.

Errores no forzados del serbio, incluyendo una doble falta y golpes desviados, evidenciaron su bajón físico, lo que permitió al moscovita sellar el triunfo con otro 6-2.

Rublev, que en 2026 había alcanzado semifinales en torneos como Hong Kong, Doha y Dubái, disputará ahora su primera final de la temporada.

En el duelo por el título, se enfrentará al ganador del partido entre el español Rafa Jódar y el francés Arthur Fils, con la mira puesta en conquistar por primera vez el trofeo en la capital catalana.

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