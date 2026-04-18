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Embajador cubano agradece a Sheinbaum respaldo en cumbre

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, destacó la defensa de la soberanía de Cuba durante una reunión progresista en Barcelona

  • 18
  • Abril
    2026

El embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez Enríquez, agradeció este sábado a la presidenta Claudia Sheinbaum por su respaldo a la soberanía de la isla durante la IV Reunión en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona.

El reconocimiento se dio luego de que la mandataria mexicana propusiera impulsar una declaración contra una eventual intervención militar en el país caribeño, en el marco del encuentro de líderes progresistas.

Tras el discurso de Sheinbaum, el diplomático utilizó sus redes sociales para destacar la relevancia de su postura en defensa de la isla.

“Escuchar y sentir la voz firme y honesta de la admirada presidenta (...) al reconocer la permanente lucha del pueblo de Cuba por su independencia, nos alienta mucho”, expresó Martínez Enríquez.

El embajador subrayó que el posicionamiento de la presidenta mexicana representa un respaldo no solo para Cuba, sino para la región.

“Gracias presidenta, sentimos que la dignidad de Nuestra América está defendida y representada por usted”, añadió.

La IV Reunión en Defensa de la Democracia reúne a líderes y representantes de corrientes progresistas internacionales, quienes abordan temas como la soberanía, la cooperación regional y los desafíos políticos globales.

En este contexto, la postura de México sobre Cuba se sumó a las discusiones en torno a la no intervención y la defensa de la autodeterminación de los pueblos.


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