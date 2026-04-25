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Coahuila

Define PAN Coahuila a sus candidatos a diputado

Elisa Maldonado, presidenta estatal del PAN, aseguró que estas candidaturas fueron definidas anteponiendo el bien común y las necesidades de la población

  • 25
  • Abril
    2026

El Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila oficializó la lista de sus candidatos y candidatas que buscarán una curul en el Congreso del Estado en el próximo proceso electoral. La dirigencia estatal destacó que la selección se basó en un equilibrio entre perfiles ciudadanos y militantes con trayectoria legislativa.

Elisa Maldonado, presidenta estatal del PAN, aseguró que estas candidaturas fueron definidas anteponiendo el bien común y las necesidades de la población por encima de intereses particulares.

Un equipo de "contraste y juventud"

Durante el anuncio, la dirigente subrayó que la oferta política del partido incluye a mujeres con experiencia, cuadros jóvenes y ciudadanos que buscan representar las causas sociales en la tribuna estatal.

“Contamos con perfiles jóvenes, mujeres con experiencia, ciudadanos y legisladores que cuentan con una amplia trayectoria. Somos la opción confiable para mantener un Congreso Local que siga velando por el interés de todas y todos”, afirmó Maldonado.

La líder panista adelantó que la estrategia de campaña se centrará en el contacto directo y el trabajo de campo, asegurando que el partido ha trabajado "hombro con hombro" en las calles para recuperar la confianza del electorado coahuilense.

La lista de candidaturas por distrito

El Partido Acción Nacional presentó a los 16 perfiles que encabezarán la batalla en las urnas:

  • Distrito 1: Gabriela Arce

  • Distrito 2: Sergio Borja

  • Distrito 3: Cesar Macareno

  • Distrito 4: Elizabeth Sanchez

  • Distrito 5: Hector Garza

  • Distrito 6: Yolanda Acuña

  • Distrito 7: Esequiel Soto

  • Distrito 8: Gerardo Aguado

  • Distrito 9: Thalia Peñaloza

  • Distrito 10: Abraham Rebollar

  • Distrito 11: Claudia Alvarez

  • Distrito 12: Kimberly Regalado

  • Distrito 13: Ana Laura Rivera

  • Distrito 14: Argentina Cardenas

  • Distrito 15: Fernando Rodriguez

  • Distrito 16: Juana Parras

Compromiso con las familias

Finalmente, la presidenta del PAN en la entidad enfatizó que la causa del partido es estrictamente ciudadana y que buscarán forjar un futuro sólido para las familias del estado a través de una agenda legislativa con determinación. "Nuestro compromiso es inquebrantable", concluyó.


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