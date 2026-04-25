Define PAN Coahuila a sus candidatos a diputado
Elisa Maldonado, presidenta estatal del PAN, aseguró que estas candidaturas fueron definidas anteponiendo el bien común y las necesidades de la población
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Abril
2026
El Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila oficializó la lista de sus candidatos y candidatas que buscarán una curul en el Congreso del Estado en el próximo proceso electoral. La dirigencia estatal destacó que la selección se basó en un equilibrio entre perfiles ciudadanos y militantes con trayectoria legislativa.
Elisa Maldonado, presidenta estatal del PAN, aseguró que estas candidaturas fueron definidas anteponiendo el bien común y las necesidades de la población por encima de intereses particulares.
Un equipo de "contraste y juventud"
Durante el anuncio, la dirigente subrayó que la oferta política del partido incluye a mujeres con experiencia, cuadros jóvenes y ciudadanos que buscan representar las causas sociales en la tribuna estatal.
“Contamos con perfiles jóvenes, mujeres con experiencia, ciudadanos y legisladores que cuentan con una amplia trayectoria. Somos la opción confiable para mantener un Congreso Local que siga velando por el interés de todas y todos”, afirmó Maldonado.
La líder panista adelantó que la estrategia de campaña se centrará en el contacto directo y el trabajo de campo, asegurando que el partido ha trabajado "hombro con hombro" en las calles para recuperar la confianza del electorado coahuilense.
La lista de candidaturas por distrito
El Partido Acción Nacional presentó a los 16 perfiles que encabezarán la batalla en las urnas:
Distrito 1: Gabriela Arce
Distrito 2: Sergio Borja
Distrito 3: Cesar Macareno
Distrito 4: Elizabeth Sanchez
Distrito 5: Hector Garza
Distrito 6: Yolanda Acuña
Distrito 7: Esequiel Soto
Distrito 8: Gerardo Aguado
Distrito 9: Thalia Peñaloza
Distrito 10: Abraham Rebollar
Distrito 11: Claudia Alvarez
Distrito 12: Kimberly Regalado
Distrito 13: Ana Laura Rivera
Distrito 14: Argentina Cardenas
Distrito 15: Fernando Rodriguez
Distrito 16: Juana Parras
Compromiso con las familias
Finalmente, la presidenta del PAN en la entidad enfatizó que la causa del partido es estrictamente ciudadana y que buscarán forjar un futuro sólido para las familias del estado a través de una agenda legislativa con determinación. "Nuestro compromiso es inquebrantable", concluyó.
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