La boxeadora mexicana Fátima Herrera va por el oro en Brasil

La mexicana Fátima Herrera quedó a un paso de la gloria al avanzar a la final de la Copa del Mundo de Boxeo que se celebra en Brasil, donde ya aseguró medalla y buscará coronar su actuación con el oro en la categoría de los 48 kilogramos.

Originaria de San Luis Potosí, la pugilista firmó un recorrido contundente en el certamen organizado por World Boxing. En su camino a la final, superó primero a la japonesa Yuka Sadamatsu para instalarse en semifinales, y posteriormente venció a la argentina Tatiana Flores en la antesala por el título.

Final con sabor a oro

En la pelea decisiva, Herrera se medirá ante la uzbeka Farzona Fozilova, en un combate que definirá a la campeona del torneo y donde la mexicana buscará consolidar su gran momento competitivo.

Con su clasificación a la final, la potosina aseguró la primera medalla para México en esta edición de la Copa del Mundo, marcando un paso importante para la delegación nacional en el ámbito internacional.

Más allá del resultado final, la actuación de Herrera le permitirá sumar puntos clave en el ranking mundial, fundamentales en su proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con determinación y un rendimiento sólido, Fátima Herrera se posiciona como una de las figuras emergentes del boxeo mexicano, con la mira puesta en lo más alto del podio y en consolidarse en la élite rumbo al ciclo olímpico.

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