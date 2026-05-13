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Confirma SEP megapuente escolar de cuatro días en CDMX

Las clases concluirán el miércoles 13 de mayo y se retomarán hasta el lunes 18, debido a la suspensión de actividades el jueves 14 y viernes 15

  • 13
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México confirmaron un megapuente de cuatro días para estudiantes y docentes de escuelas públicas y privadas de nivel básico en la capital del país con motivo del Día del Maestro.

De acuerdo con el anuncio oficial, las actividades escolares concluirán esta semana el miércoles 13 de mayo, ya que el jueves 14 y viernes 15 serán suspendidas para personal docente, directivo y administrativo.

Con ello, alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de un descanso que abarcará del jueves 14 al domingo 17 de mayo, retomando clases el lunes 18.

El viernes 15 de mayo ya se encontraba marcado en el calendario oficial de la SEP como día inhábil por la conmemoración del Día del Maestro, sin embargo la Autoridad Educativa Federal en la CDMX decidió ampliar la suspensión también al jueves 14 de mayo.

En un comunicado, la autoridad educativa explicó que la medida tiene como propósito reconocer “la labor desempeñada por los docentes y su compromiso permanente con el fortalecimiento de la educación pública en la CDMX”.

Cabe señalar que la suspensión aplicará para personal de educación básica y superior en la capital del país.

Calendario escolar se mantiene sin cambios

Las autoridades educativas también aclararon que no habrá modificaciones generales al calendario escolar 2025-2026, luego de que en semanas recientes surgieran versiones sobre posibles ajustes por el Mundial de Futbol 2026 y las altas temperaturas registradas en algunas entidades.

Durante la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), celebrada el pasado 11 de mayo, se confirmó que continuarán vigentes los 185 días efectivos de clases establecidos en el Diario Oficial de la Federación.

De esta manera, el ciclo escolar concluirá oficialmente el próximo 15 de julio de 2026.

Posibles ajustes en algunos estados

Aunque el calendario nacional permanecerá sin cambios, la SEP dejó abierta la posibilidad de realizar ajustes regionales en entidades donde las temperaturas superen los 40 grados o en aquellas que serán sede de actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado qué estados podrían modificar fechas o implementar medidas especiales.

Fechas clave antes del cierre del ciclo

Antes de concluir el ciclo escolar 2025-2026 todavía quedan algunos días de suspensión de actividades para estudiantes y docentes:

  • 29 de mayo: sesión de Consejo Técnico Escolar.
  • 26 de junio: sesión de Consejo Técnico Escolar.
  • 15 de julio: conclusión oficial del ciclo escolar.

El Día del Maestro se celebra oficialmente en México desde 1917, cuando el entonces presidente Venustiano Carranza decretó la conmemoración para reconocer la labor de las y los educadores en el país.


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