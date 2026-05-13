¡Confirmado! Este será el rival de los 49ers para juego en CDMX

Este miércoles la National Football League (NFL) anunció los nueve partidos internacionales agendados para la temporada 2026-2027, donde se reveló el próximo rival de San Francisco 49ers.

A través de redes sociales, la NFL reveló que serían nueve partidos distribuidos en grandes ciudades de Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Alemania y México, siendo San Francisco 49ers y Jacksonville Jaguars los únicos equipos en tener más de un duelo.

Estos son los juegos internacionales agendados para este 2026

Dichos enfrentamientos se encuentran agendados dentro de la temporada regular 2026-2027:

11 de septiembre - Melbourne

San Francisco 49ers vs. Los Ángeles Rams

27 de septiembre - Río de Janeiro

Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys

4 de octubre - Londres

Indianapolis Colts vs. Washington Commanders

11 de octubre - Londres

Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars

18 de octubre - Londres

Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars

25 de octubre - París

Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints

8 de noviembre - Madrid

Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons

15 de noviembre - Munich

New England Patriots - Detroit Lions

22 de noviembre - Ciudad de México

Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers

All NINE international games in 2026 🌎🌍🌏



NFL Schedule Release — Thursday 8pm ET on ESPN/NFLN pic.twitter.com/XS1mNSsXGd — NFL (@NFL) May 13, 2026

49ers visitarán Ciudad de México en Semana 11 de temporada regular

Los 49ers engalanarán el mayor calendario internacional en la historia de la NFL, al enfrentarse ante Minnesota Vikings en la Semana 11 de la temporada regular.

Este enfrentamiento estelar marca el regreso de los 49ers a la Ciudad de México por primera vez desde 2022 y forma parte del nuevo compromiso de la NFL por tres años de organizar partidos de temporada regular en México.

La franquicia también disputó un partido histórico en 2005 contra Arizona, en el primer encuentro internacional de temporada regular de la NFL celebrado en la Ciudad de México.

Vikings disputará su séptimo internacional de temporada regular

Este será el tercer partido de temporada regular de la NFL que los 49ers jueguen en México y el séptimo como compromiso internacional.

Las franquicias se enfrentaron en una especie de revancha debido a que el 21 de noviembre de 2022, fueron derrotados por 49ers con un marcador de 38-10.

¡Vamos Vikings!



We're heading to Mexico City this year for a Week 11 @SNFonNBC matchup with the 49ers.https://t.co/JwRRQu6YHE pic.twitter.com/a2vTyAsNDA — Minnesota Vikings (@Vikings) May 13, 2026

Vikings completaron una hazaña histórica en 2025, convirtiéndose en el primer equipo de la NFL en jugar partidos internacionales consecutivos en diferentes países.

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