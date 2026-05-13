¡Confirmado! Este será el rival de los 49ers para juego en CDMX
Este enfrentamiento estelar marca el regreso de los 49ers a la Ciudad de México por primera vez desde 2022 y forma parte del nuevo compromiso de la NFL
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Mayo
2026
Este miércoles la National Football League (NFL) anunció los nueve partidos internacionales agendados para la temporada 2026-2027, donde se reveló el próximo rival de San Francisco 49ers.
A través de redes sociales, la NFL reveló que serían nueve partidos distribuidos en grandes ciudades de Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Alemania y México, siendo San Francisco 49ers y Jacksonville Jaguars los únicos equipos en tener más de un duelo.
Estos son los juegos internacionales agendados para este 2026
Dichos enfrentamientos se encuentran agendados dentro de la temporada regular 2026-2027:
11 de septiembre - Melbourne
San Francisco 49ers vs. Los Ángeles Rams
27 de septiembre - Río de Janeiro
Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys
4 de octubre - Londres
Indianapolis Colts vs. Washington Commanders
11 de octubre - Londres
Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars
18 de octubre - Londres
Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars
25 de octubre - París
Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints
8 de noviembre - Madrid
Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons
15 de noviembre - Munich
New England Patriots - Detroit Lions
22 de noviembre - Ciudad de México
Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers
All NINE international games in 2026 🌎🌍🌏— NFL (@NFL) May 13, 2026
NFL Schedule Release — Thursday 8pm ET on ESPN/NFLN pic.twitter.com/XS1mNSsXGd
49ers visitarán Ciudad de México en Semana 11 de temporada regular
Los 49ers engalanarán el mayor calendario internacional en la historia de la NFL, al enfrentarse ante Minnesota Vikings en la Semana 11 de la temporada regular.
Este enfrentamiento estelar marca el regreso de los 49ers a la Ciudad de México por primera vez desde 2022 y forma parte del nuevo compromiso de la NFL por tres años de organizar partidos de temporada regular en México.
Homecoming 🇲🇽— San Francisco 49ers (@49ers) May 13, 2026
📰: https://t.co/MkjngiNoF5 pic.twitter.com/58pKuxYACq
La franquicia también disputó un partido histórico en 2005 contra Arizona, en el primer encuentro internacional de temporada regular de la NFL celebrado en la Ciudad de México.
Vikings disputará su séptimo internacional de temporada regular
Este será el tercer partido de temporada regular de la NFL que los 49ers jueguen en México y el séptimo como compromiso internacional.
Las franquicias se enfrentaron en una especie de revancha debido a que el 21 de noviembre de 2022, fueron derrotados por 49ers con un marcador de 38-10.
¡Vamos Vikings!— Minnesota Vikings (@Vikings) May 13, 2026
We're heading to Mexico City this year for a Week 11 @SNFonNBC matchup with the 49ers.https://t.co/JwRRQu6YHE pic.twitter.com/a2vTyAsNDA
Vikings completaron una hazaña histórica en 2025, convirtiéndose en el primer equipo de la NFL en jugar partidos internacionales consecutivos en diferentes países.
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