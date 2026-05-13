Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
este_sera_rival_49ers_para_juego_en_cdmx_aabcc8b9e6
Deportes

¡Confirmado! Este será el rival de los 49ers para juego en CDMX

Este enfrentamiento estelar marca el regreso de los 49ers a la Ciudad de México por primera vez desde 2022 y forma parte del nuevo compromiso de la NFL

  • 13
  • Mayo
    2026

Este miércoles la National Football League (NFL) anunció los nueve partidos internacionales agendados para la temporada 2026-2027, donde se reveló el próximo rival de San Francisco 49ers.

 A través de redes sociales, la NFL reveló que serían nueve partidos distribuidos en grandes ciudades de Australia, Brasil, Inglaterra, Francia, España, Alemania y México, siendo San Francisco 49ers y Jacksonville Jaguars los únicos equipos en tener más de un duelo.

Estos son los juegos internacionales agendados para este 2026

Dichos enfrentamientos se encuentran agendados dentro de la temporada regular 2026-2027:

11 de septiembre - Melbourne 

San Francisco 49ers vs. Los Ángeles Rams

27 de septiembre - Río de Janeiro

Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys

4 de octubre - Londres

Indianapolis Colts vs. Washington Commanders

11 de octubre - Londres

Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars

18 de octubre - Londres 

Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars

25 de octubre - París

Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints

8 de noviembre - Madrid

Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons

15 de noviembre - Munich

New England Patriots - Detroit Lions

22 de noviembre - Ciudad de México 

Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers 

49ers visitarán Ciudad de México en Semana 11 de temporada regular

Los 49ers engalanarán el mayor calendario internacional en la historia de la NFL, al enfrentarse ante Minnesota Vikings en la Semana 11 de la temporada regular.

Este enfrentamiento estelar marca el regreso de los 49ers a la Ciudad de México por primera vez desde 2022 y forma parte del nuevo compromiso de la NFL por tres años de organizar partidos de temporada regular en México.

La franquicia también disputó un partido histórico en 2005 contra Arizona, en el primer encuentro internacional de temporada regular de la NFL celebrado en la Ciudad de México.

Vikings disputará su séptimo internacional de temporada regular

Este será el tercer partido de temporada regular de la NFL que los 49ers jueguen en México y el séptimo como compromiso internacional.

Las franquicias se enfrentaron en una especie de revancha debido a que el 21 de noviembre de 2022, fueron derrotados por 49ers con un marcador de 38-10.

Vikings completaron una hazaña histórica en 2025, convirtiéndose en el primer equipo de la NFL en jugar partidos internacionales consecutivos en diferentes países.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26135044655067_266f26b62b
Temporada de NFL 2026 comenzará con revancha del Super Bowl
Whats_App_Image_2026_04_02_at_6_00_49_PM_99cf9e2ba1
Repechaje mundialista reúne a Isaac Alarcón y Ahmed Husam
EH_UNA_FOTO_2026_03_31_T144424_789_2390c32336
NFL perfila regreso a México con duelo 49ers y Dolphins
publicidad

Últimas Noticias

AP_26135095587839_226d9badbc
EUA aprueban retener su salario durante cierres de gobierno
Trump_Xi_Jinping_69a983097a
Trump y Xi Jinping coinciden en frenar crisis con Irán
Pachuca_cfe0935047
Pachuca derrota a Pumas por la mínima y sueña con la Final
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_13_at_8_15_34_PM_46b7a738b5
Registra Puente 'Nuevo' sobre río Santa Catarina, 75% de avance
amenaza_franco_9efb862c6e
Alerta en CUFM por amenazas; despliegan operativo en plantel
Whats_App_Image_2026_05_13_at_1_12_38_AM_9db5d8da25
Golpe al huachicol en NL; confirman detención de cuatro personas
publicidad
×