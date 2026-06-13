Inglaterra denuncia robo de equipamiento rumbo al Mundial FIFA™

La selección de Inglaterra afronta un inesperado contratiempo a pocos días de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de denunciar el robo de parte de su equipamiento durante el traslado desde Florida hacia Kansas City, ciudad donde establecerá su base para la fase de grupos.

De acuerdo con información difundida por medios británicos, varios paquetes con material deportivo desaparecieron durante el trayecto entre West Palm Beach y la denominada “Soccer Village”, instalación que alberga a los Tres Leones durante la competición.

Entre los objetos sustraídos se encuentran botas personalizadas de figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon, además de balones oficiales de entrenamiento, dispositivos de análisis de rendimiento y diverso material técnico utilizado por el cuerpo técnico.

La delegación inglesa descubrió la desaparición del equipamiento al arribar a su sede de concentración. Algunos jugadores únicamente contaban con el calzado que llevaban puesto durante el viaje, mientras que el resto de sus botas, diseñadas específicamente para el torneo, no llegó a destino.

También se reportó la pérdida de gran parte de los balones de entrenamiento, situación que obligó al equipo a reorganizar de inmediato sus actividades de preparación.

Impacto en la preparación de los Tres Leones

La Federación Inglesa señaló que el material robado forma parte esencial de la rutina diaria de los futbolistas y de la planificación táctica diseñada por el entrenador Thomas Tuchel.

La desaparición de dispositivos de análisis de rendimiento y herramientas de trabajo utilizadas por el cuerpo técnico representa un desafío adicional para la selección, que se prepara para enfrentar a Croacia en su primer compromiso mundialista.

Ante la situación, el equipo reorganizó sus recursos y gestionó nuevos envíos para minimizar el impacto del incidente en los entrenamientos previos al debut.

Autoridades investigan el caso

La policía de Kansas City confirmó la detención de dos sospechosos presuntamente vinculados con el robo, mientras continúan las investigaciones para recuperar el material desaparecido y esclarecer lo ocurrido.

La Federación Inglesa mantiene coordinación con las autoridades locales y con los organizadores del torneo para reforzar las medidas de seguridad en torno a la concentración del equipo.

Crecen las dudas sobre la seguridad del Mundial FIFA™

El episodio ha generado cuestionamientos sobre los protocolos de protección implementados durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

La preocupación aumenta debido a que el material sustraído incluye equipamiento personalizado y de uso exclusivo para la competición, cuya reposición requiere procesos especiales y tiempos limitados.

Además, este incidente se suma a otros contratiempos enfrentados por la selección inglesa durante su preparación, incluyendo un tiroteo registrado cerca de su centro de entrenamiento en Florida y un sismo en la región de los Cayos.

Pese a las dificultades, Thomas Tuchel ha transmitido tranquilidad al grupo y confía en que el incidente no afectará el rendimiento del equipo en su objetivo de luchar por el título mundial.

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