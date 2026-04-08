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Deportes

Ingresos del deporte femenino superarán los $3,000 mdd en 2026

Un informe de la firma Deloitte señala que los deportes femeninos generaran $3,000 mdd debido a que en los últimos 4 años dichos ingresos han aumentado un 340%

  • 08
  • Abril
    2026

El deporte femenino no para de crecer, como tampoco sus ingresos.

De acuerdo con un pronóstico de la firma contable Deloitte, los ingresos de los deportes femeninos a nivel mundial han aumentado un 340% en los últimos cuatro años, lo que ha impulsado la inversión en dicho ecosistema deportivo.

El informe, “Game Changers: “Unlocking the Potential of Women’s Sports” analiza tres tipos principales de ingresos: comerciales, de transmisión y de día del partido o competición. Los ingresos comerciales representan la mayor proporción, con un 45%.

Se espera que el fútbol y el baloncesto sean los deportes femeninos que más ingresos generen, con un 35% cada uno respecto del total.

En este sentido, se espera que para este año los ingresos superen los $3,000 millones de dólares, un aumento significativo respecto a los $2,400 millones de dólares que se generaron en 2025.

De los ingresos generados en 2025, la mayoría vinieron de Norteamérica (53%), seguida de Europa (16%), y se esperaba que esa tendencia continuara este año.

Además, en su informe, Deloitte también detalló la llegada de nuevos fans a los deportes femeninos. Uno de ellos fue la Copa Mundial Femenina de Rugby de 2025, que atrajo a un récord de 82,000 aficionados a la final en Londres, así como la Copa Mundial Femenina de Críquet del año pasado.


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