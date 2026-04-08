Ingresos del deporte femenino superarán los $3,000 mdd en 2026

El deporte femenino no para de crecer, como tampoco sus ingresos.

De acuerdo con un pronóstico de la firma contable Deloitte, los ingresos de los deportes femeninos a nivel mundial han aumentado un 340% en los últimos cuatro años, lo que ha impulsado la inversión en dicho ecosistema deportivo.

El informe, “Game Changers: “Unlocking the Potential of Women’s Sports” analiza tres tipos principales de ingresos: comerciales, de transmisión y de día del partido o competición. Los ingresos comerciales representan la mayor proporción, con un 45%.

Se espera que el fútbol y el baloncesto sean los deportes femeninos que más ingresos generen, con un 35% cada uno respecto del total.

En este sentido, se espera que para este año los ingresos superen los $3,000 millones de dólares, un aumento significativo respecto a los $2,400 millones de dólares que se generaron en 2025.

De los ingresos generados en 2025, la mayoría vinieron de Norteamérica (53%), seguida de Europa (16%), y se esperaba que esa tendencia continuara este año.

Además, en su informe, Deloitte también detalló la llegada de nuevos fans a los deportes femeninos. Uno de ellos fue la Copa Mundial Femenina de Rugby de 2025, que atrajo a un récord de 82,000 aficionados a la final en Londres, así como la Copa Mundial Femenina de Críquet del año pasado.

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