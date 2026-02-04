Multarán a Inter por petardo lanzado contra Emil Audero

Inter de Milán será acreedor de una multa de €50,000 euros, luego de que uno de sus aficionados lanzara un petardo en contra del portero Emil Audero, durante su partido contra el Cremonese.

De acuerdo con el Juez Deportivo de la Serie A, el club deportivo deberá pagar aproximadamente $60,000 dólares al ser señalado como responsable de las acciones de su seguidor, después de que el partido fuese suspendido por más de tres minutos.

"Multa de €50,000 al club INTER por haber lanzado sus seguidores, durante el partido, diversos materiales pirotécnicos (petardos y bengalas) al terreno de juego; y en particular, en el minuto 3 de la segunda parte, por la explosión de un petardo lanzado cerca de un jugador del equipo contrario que provocó el aturdimiento momentáneo de este y la suspensión del partido durante aproximadamente tres minutos" señaló el órgano.

Sin embargo, el Juez Deportivo valoró la actitud de los jugadores del Inter en el terreno de juego, quienes acudieron inmediatamente a socorrer al arquero y recriminaron a su afición por lo sucedido.

"Aunque se trata de hechos especialmente graves, este juez debe valorar adecuadamente, como circunstancia atenuante, la actitud disponible y colaboradora del club a la hora de identificar casi de inmediato a los responsables de lo ocurrido", expuso.

El Juez Deportivo avisó también de que, en caso de repetirse lo sucedido en próximo partidos, se procederá con nuevas sanciones.

Acciones contra el Inter tras lo ocurrido

El ministro del Interior de Italia, Matteo Piantedosi, anunció que los aficionados del Inter de Milán no podrán viajar como visitantes hasta el próximo 23 de marzo.

Según la agencia EFE, este prohibición excluye el duelo ante el Milan del próximo 8 de marzo, que se disputará en el Estadio Giuseppe Meazza que comparten ambos equipos.

También podría interesarte: Definidos los clasificados y el repechaje de la Champions 2025/26

Comentarios