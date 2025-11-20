Inter Miami estrenará nuevo estadio frente al Austin FC

El Inter Miami ya conoce la fecha de inauguración de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park: será el 4 de abril, en un duelo de la MLS frente al Austin FC, informó la liga al publicar el calendario oficial de la temporada 2026.

El equipo de Lionel Messi iniciará el torneo el 21 de febrero visitando al LAFC del surcoreano Heung-min Son, y jugará sus primeros cinco partidos fuera de casa para permitir que avance la construcción de su nuevo hogar.

El conjunto rosa disputará su último partido de temporada regular el 7 de noviembre, en casa ante el Charlotte FC, durante el tradicional ‘Decision Day’, jornada en la que todos los clubes juegan en simultáneo para definir los boletos a los playoffs.

El Miami Freedom Park reemplazará al Chase Stadium, recinto provisional construido en 2020 en Fort Lauderdale para albergar de emergencia los partidos de las Garzas.

Cabe recordar que la obra del nuevo estadio comenzó en agosto de 2023, en un terreno cercano al Aeropuerto Internacional de Miami, mucho más próximo al corazón de la ciudad.

Por otra parte, cabe señalar que la temporada 2026 será la última antes de que la MLS modifique su calendario para ajustarse al modelo europeo (verano–primavera).

Este año, la liga tendrá una pausa obligada del 25 de mayo al 16 de julio debido al Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

