Cerrar X
inter_miami_estadio_austin_fa02636f8e
Deportes

Inter Miami estrenará nuevo estadio frente al Austin FC

El Inter Miami jugará el 4 de abril su primer partido en el nuevo Miami Freedom Park ante Austin FC. La MLS ajustará su calendario por el Mundial 2026

  • 20
  • Noviembre
    2025

El Inter Miami ya conoce la fecha de inauguración de su nuevo estadio, el Miami Freedom Park: será el 4 de abril, en un duelo de la MLS frente al Austin FC, informó la liga al publicar el calendario oficial de la temporada 2026.

El equipo de Lionel Messi iniciará el torneo el 21 de febrero visitando al LAFC del surcoreano Heung-min Son, y jugará sus primeros cinco partidos fuera de casa para permitir que avance la construcción de su nuevo hogar.

El conjunto rosa disputará su último partido de temporada regular el 7 de noviembre, en casa ante el Charlotte FC, durante el tradicional ‘Decision Day’, jornada en la que todos los clubes juegan en simultáneo para definir los boletos a los playoffs.

inter-miami-austin.jpg

El Miami Freedom Park reemplazará al Chase Stadium, recinto provisional construido en 2020 en Fort Lauderdale para albergar de emergencia los partidos de las Garzas.

Cabe recordar que la obra del nuevo estadio comenzó en agosto de 2023, en un terreno cercano al Aeropuerto Internacional de Miami, mucho más próximo al corazón de la ciudad.

Por otra parte, cabe señalar que la temporada 2026 será la última antes de que la MLS modifique su calendario para ajustarse al modelo europeo (verano–primavera).

Este año, la liga tendrá una pausa obligada del 25 de mayo al 16 de julio debido al Mundial 2026, organizado por México, Estados Unidos y Canadá.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

calendario_repechaje_fifa_c5d88ecddd
Confirma FIFA fechas del repechaje rumbo al Mundial en México
premier_league_22_agosto_8b3c6e82d6
Define Premier League fecha de inicio para temporada 2026/2027
Whats_App_Image_2025_11_21_at_12_55_15_AM_1_ae134694f2
Emiliano Gamero, rejoneador mexicano, regresa a Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_57171a9b6c
Trump elogia a Mamdani en su encuentro en la Casa Blanca
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T155335_713_e895ffea75
Capturan a Isidro "P", exdirigente del PRI en EdoMex por peculado
b1ae0f80_b039_43a7_930a_8f0b1e8fca5b_a6dc3dcd79
Manuel Guerra encabeza desfile por la Revolución en García
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
publicidad
×