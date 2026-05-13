EUA investiga nexos China-Irán por posible venta de armas

Funcionarios de Estados Unidos investigan presuntos contactos entre empresas chinas e Irán para explorar posibles ventas de armamento y componentes militares, incluidos mecanismos para ocultar el origen de los envíos mediante terceros países, según reveló este miércoles The New York Times.

La información, basada en inteligencia estadounidense, apunta a conversaciones entre compañías del sector estratégico chino y autoridades iraníes para analizar transferencias de material militar, en medio de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente.

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Sospechas de rutas encubiertas

De acuerdo con el reporte, algunas de las propuestas habrían considerado utilizar países intermediarios, al menos uno ubicado en África, como puntos de tránsito para dificultar el rastreo del origen chino del armamento.

Hasta ahora, no existe confirmación pública de que las transferencias se hayan concretado ni de que el gobierno de China haya autorizado formalmente estas operaciones.

No obstante, funcionarios estadounidenses citados por el diario sostienen que, dada la estructura de control estatal sobre sectores estratégicos en China, resulta poco probable que este tipo de contactos ocurra sin conocimiento de Pekín.

El reporte surge mientras el presidente Donald Trump mantiene conversaciones diplomáticas con su homólogo chino, Xi Jinping, en un contexto en el que Washington busca frenar cualquier respaldo militar o tecnológico que fortalezca a Irán.

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Para Estados Unidos, cualquier asistencia de este tipo representa una amenaza directa a sus esfuerzos por contener la escalada regional y proteger rutas comerciales críticas, particularmente el estrecho de Ormuz.

La administración estadounidense ha pedido reiteradamente a China, principal socio comercial de Irán, que use su influencia para persuadir a Teherán de reducir tensiones y reabrir por completo esta vía estratégica para el comercio energético mundial.

El informe también señala antecedentes de cooperación indirecta entre entidades chinas e Irán mediante componentes de doble uso, como semiconductores, sistemas electrónicos o piezas que pueden destinarse tanto a fines civiles como militares.

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Este tipo de suministros ha sido durante años una vía compleja de supervisar dentro de regímenes internacionales de sanciones, especialmente cuando se utilizan redes comerciales multilaterales.

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