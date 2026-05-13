Estiman producción de caña de 1.9 millones de toneladas

La producción anual de caña de azúcar en Tamaulipas para la zafra 2025-2026 se estima entre 1.8 y 1.9 millones de toneladas, de acuerdo a cifras oficiales, lo que consolida al estado como uno de los principales productores del país.

Nuestra entidad cuenta actualmente con una superficie cultivada de entre 45 mil y 82 mil hectáreas concentradas principalmente en la región sur.

Ingenios y productores buscan fortalecer el sector

Coordinados con el gobierno estatal, empresarios del Ingenio Mante trabajan para atender los temas relacionados con el agua a fin de tecnificar y hacer producir las parcelas donde se siembra la caña.

Los municipios productores son El Mante, Ocampo, Xicoténcatl, Antiguo y Nuevo Morelos.

El cultivo, mayormente de riego, es fundamental para la economía del sur de la entidad, aunque localidades mas cercanas al estado de San Luis Potosí son en su gran mayoría de temporal, lo que significa que están supeditadas a la presencia de las lluvias.

El rendimiento promedio se ubica entre 50 y 60 toneladas por hectárea.

Esperan cierre favorable en la zafra 2025-2026

El periodo de zafra (precorte y procesamiento de la caña), inicia en noviembre y concluye en este mes de mayo, cuyo proceso de la caña se realizan en los ingenios de El Mante y El Naranjo, San Luis Potosí, destacando el de nuestra entidad como una de las 10 empresas más modernas del país.

Se espera un cierre favorable con cerca de 1.9 millones de toneladas, marcando una recuperación respecto a ciclos anteriores.

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