Irán confirma preparación rumbo al Mundial 2026 en EUA

En medio de un contexto geopolítico complejo, el gobierno de Irán aseguró que su selección nacional masculina de futbol está lista para competir en la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

La confirmación llegó a través de la portavoz gubernamental Fatemeh Mohejerani, quien informó que el equipo cuenta con “plena preparación” para encarar el torneo internacional, pese a las dudas que surgieron tras los recientes ataques militares ocurridos el pasado 28 de febrero.

FIFA mantiene a Irán en el calendario

Desde el organismo rector del futbol mundial no se han realizado cambios. La FIFA ha reiterado que Irán se mantiene dentro del calendario oficial definido desde diciembre y ha descartado opciones como trasladar sus partidos a territorio mexicano.

Incluso, el presidente Gianni Infantino sostuvo recientemente encuentros con directivos y jugadores iraníes en Turquía, donde el equipo disputó partidos de preparación como parte de su agenda internacional.

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Aunque la liga local fue suspendida por la situación bélica, la selección ha mantenido su actividad. En días recientes, el combinado nacional compartió imágenes de entrenamientos en Teherán, lo que confirma que el trabajo deportivo continúa.

Además, se contempla la posibilidad de establecer un campamento de preparación fuera del país, siendo Turquía una de las principales opciones, tras haber albergado partidos amistosos ante Nigeria y Costa Rica.

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Calendario y sedes en Estados Unidos

Irán tiene programados tres partidos en la fase de grupos del Mundial. Dos de ellos se disputarán en el SoFi Stadium de Los Ángeles, en Inglewood, donde enfrentará a Nueva Zelanda y Bélgica.

El tercer compromiso será en Seattle, donde se medirá ante Egipto para cerrar su participación en la primera ronda.

Como lo establecen las normas de la FIFA, el equipo deberá concentrarse en su base de entrenamiento en Tucson, Arizona, a más tardar el 10 de junio, días antes de su debut en el torneo.

Uno de los puntos clave que aún debe resolverse es la autorización de visas por parte del gobierno de Estados Unidos para toda la delegación iraní.

Este tema cobra relevancia luego de que Mehdi Taj, presidente de la federación iraní y vicepresidente del futbol asiático, no pudiera asistir al sorteo del Mundial en diciembre pasado en Washington.

Pese a ello, tanto el organismo rector como las autoridades iraníes han dejado claro que el equipo seguirá su camino rumbo a la competencia

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