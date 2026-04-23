Marco Pérez, diestro español, es un prodigio del toreo

El joven prodigio del toreo español, el salamantino Marco Pérez, quien dejara un gran sabor de boca en su debut ante la afición regia en octubre pasado, reaparece este domingo en punto de las 16:30 horas en la Monumental “Lorenzo Garza” en lo que será la apertura de la Temporada 2026, formando parte de un cartelazo que promete emoción, temeridad, arte y valor al estar complementado por el arrojado rejoneador estellés Guillermo Hermoso de Mendoza, el artista del toreo mexicano, Diego Silveti, y el valientísimo lagunero Arturo Gilio, quienes despacharán un fino y muy bien presentado encierro de la ganadería de la Estancia.

El diestro español lleva a pasos agigantados su vertiginosa carrera, cimentando su quehacer torero basado en la pureza, el mando y el temple, además de poseer una personalísima expresión clásica y de valor sereno que le han permitido abrir rotundamente tres puertas grandes a los inicios de su temporada española en Olivenza, Castellón y Valencia.

Con menos de un año de alternativa, la misma que le fue concedida por José Antonio Morante de la Puebla, actuando como testigo Alejandro Talavante el pasado 6 de junio de 2025 en Nîmes, Francia, Pérez ha acumulado triunfos importantes que harán vibrar el próximo domingo a los tendidos del coso regiomontano.

Para Marco Pérez, Guillermo Hermoso de Mendoza, Diego Silveti y Arturo Gilio, la empresa ha dispuesto de un encierro escrupulosamente seleccionado de la prestigiada ganadería guanajuatense de La Estancia.

Los boletos para esta sensacional corrida de apertura de la Temporada 2026 en la Monumental Monterrey “Lorenzo Garza” se pueden adquirir en las taquillas de la plaza en los horarios acostumbrados y en la plataforma de Superboletos.com.





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