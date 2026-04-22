Pide Estados Unidos a FIFA quitar a Irán por Italia en el Mundial

A medida que se acerca la gran cita mundialista de 2026, la tensión geopolítica ha logrado filtrarse en el césped. Este miércoles 22 de abril, una propuesta lanzada desde el seno del gobierno estadounidense ha sacudido los cimientos de la FIFA, poniendo en duda la participación de la selección de Irán debido al complejo conflicto bélico que atraviesa la región asiática. El 'prestigio' por delante Paolo Zampolli, enviado especial del presidente de los Estados Unidos para alianzas globales, encendió la mecha al revelar en una entrevista para el Financial Times que ha solicitado formalmente la exclusión de Irán. Su propuesta para llenar la vacante no es otra que la selección de Italia. "Confirmo que le he sugerido a Trump y a Gianni Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo", declaró Zampolli.

El funcionario, de origen italiano, justificó su postura apelando a la historia del fútbol y al valor comercial del torneo en suelo norteamericano:

Justificación deportiva: "Con cuatro títulos, tienen el pedigrí para justificar la inclusión", afirmó, recordando que la "Azzurra" quedó fuera del Mundial tras caer agónicamente en penales ante Bosnia y Herzegovina.

Interés estratégico: Fuentes cercanas admiten que la movida busca sanar las grietas diplomáticas entre Washington y Roma, tras los recientes roces por los comentarios de Donald Trump sobre el Papa León XIV y las discrepancias con la primera ministra Giorgia Meloni respecto a la guerra.

FIFA se mantiene firme

A pesar de las presiones políticas que buscan utilizar el cupo mundialista como una herramienta de diplomacia internacional, la respuesta desde la FIFA ha sido tajante.

El organismo rector del fútbol mundial reafirmó que la clasificación obtenida en el campo de juego por la Confederación Asiática (AFC) se respetará rigurosamente.

El ente directivo fue claro al cerrar la puerta a cualquier especulación de última hora: