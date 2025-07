Ivan Rakitić anuncia su retiro del fútbol a los 37 años

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, Ivan Rakitić confirmó su retiro del fútbol profesional a los 37 años.

“Querido fútbol, me diste más de lo que jamás soñé”, escribió el croata, en un mensaje donde repasó su trayectoria y agradeció por todo lo vivido en la cancha.

El jugador se despidió oficialmente desde el Hajduk Split, club croata donde culminó su carrera tras su paso por el Al Shabab de Arabia Saudita.

Rakitić se consolidó como uno de los mediocampistas más exitosos del fútbol europeo. En su paso por el Barcelona disputó 310 partidos y levantó 13 títulos, entre ellos la Champions League de 2015, cuatro Ligas españolas y un Mundial de Clubes.

Con el Sevilla, club al que llegó en 2011, fue capitán y levantó dos Europa League, en 2014 y 2023. Además, jugó en el Schalke 04, donde ganó la Copa de Alemania, y en el Basilea suizo, con quien conquistó la Copa nacional en 2007.

