Sheinbaum entra al top 5 de mujeres más poderosas: Forbes

Claudia Sheinbaum Pardo fue incluida en la lista “Las mujeres más poderosas del mundo 2025” de la revista Forbes, ocupando el quinto lugar entre 100 líderes globales de distintos ámbitos.

La presidenta de México aparece junto a figuras como Taylor Swift, Kim Kardashian, MacKenzie Scott, Ngozi Okonjo-Iweala y Sanae Takaichi.

Forbes destaca que Sheinbaum “hizo historia al ser elegida la primera presidenta de México con una victoria aplastante en junio de 2024”, señalando que su toma de protesta fue recibida con vítores de “Presidenta”.

Trayectoria política y científica

La publicación subraya su desempeño como jefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018–2023), donde impulsó proyectos de movilidad como el Cablebús, que transformó la conectividad en zonas históricamente marginadas.

También resalta su formación científica: Sheinbaum es doctora en ingeniería energética y formó parte del panel del IPCC que obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2007, reconocimiento compartido por su labor en temas de cambio climático.

Cómo se define el ranking

La lista anual de Forbes, en su edición número 22, se elabora con base en cuatro métricas: dinero, medios de comunicación, impacto y esferas de influencia.

Para líderes políticas se consideran indicadores como el PIB del país y su población; para directivas corporativas, los ingresos, valoraciones y número de empleados.

Además, se evalúa la presencia mediática y el alcance global de cada figura.

La edición 2025 llega en un contexto complejo para las mujeres: pérdida de empleos comparable a la pandemia, aumento de comunidades misóginas en línea y hostilidad hacia periodistas.

A pesar de ello, Forbes subraya que las mujeres seleccionadas representan resiliencia y liderazgo ante tiempos turbulentos.

¿Quién encab eza la lista?

Los primeros lugares del ranking quedaron en manos de líderes políticas:

Ursula vonder Leyen, presidenta de la Comisión Europea

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo

Sanae Takaichi, primera ministra de Japón

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Con su posición en el top 5, Sheinbaum se consolida como una de las figuras políticas más influyentes del planeta.

Poder económico y social

Las mujeres incluidas, 17 de ellas nuevas en el listado, representan un poder económico colectivo de 37 billones de dólares y ejercen influencia sobre más de mil millones de personas.

Además, Forbes resalta logros de otras líderes como MacKenzie Scott, quien donó 700 millones de dólares a universidades históricamente negras; Lisa Su, CEO de AMD, que firmó un acuerdo con OpenAI para producir chips de IA; y Kim Kardashian, cuya marca alcanzó una valuación de 5 mil millones de dólares tras una alianza con Nike.

La presencia de Sheinbaum en el top 5 refleja el peso político de México en el escenario internacional y el avance de las mujeres en posiciones clave de poder a nivel mundial.

