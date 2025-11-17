Jake Paul peleará en Miami contra el excampeón Anthony Joshua

El youtuber y boxeador Jake Paul volverá al cuadrilátero el próximo 19 de diciembre, cuando enfrente nada menos que al excampeón unificado de los pesos pesados, Anthony Joshua, en un combate profesional pactado a ocho asaltos en el Kaseya Center de Miami, anunció Most Valuable Promotions.

A sus 36 años, Joshua, dos veces poseedor de los cinturones de la OMB, AMB y FIB, se convertirá en el rival más prestigioso al que Paul, de 28 años, haya enfrentado en su aún corta carrera en el boxeo profesional.

El evento será transmitido a nivel mundial por Netflix, marcando la segunda aparición en directo de Paul en la plataforma, tras su victoria del año pasado sobre Mike Tyson.

“Esto no es una simulación de IA. Esto es el Día del Juicio Final”, declaró Paul, quien advirtió que pondrá “a dormir al Goliat británico” y aseguró que una victoria despejará cualquier duda sobre su potencial para buscar un título mundial.

Joshua, medallista de oro en Londres 2012 y dueño de un récord de 28-4 con 25 nocauts, llega con la presión de recuperarse tras sus derrotas ante Oleksandr Usyk y el nocaut sufrido frente a Daniel Dubois en septiembre pasado, su última pelea profesional.

El británico no se guardó palabras para su próximo rival: “No habrá piedad. Vuelvo con un megaespectáculo. Estoy aquí para romper récords y hacer números masivos”, afirmó.

“Voy a reventar Internet en la cara de Jake Paul”.

