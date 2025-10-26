Camila Zamorano retiene su título mundial en Hermosillo
La sonorense Camila 'Magnífica' Zamorano defendió con éxito su título mundial de peso átomo del CMB, al derrotar por decisión unánime a la japonesa Sana Hazuki
La sonorense Camila “Magnífica” Zamorano defendió con éxito su título mundial de peso átomo del CMB, al derrotar por decisión unánime a la japonesa Sana Hazuki tras 10 intensos rounds en la Arena Sonora de Hermosillo.
Con apenas 17 años, Zamorano demostró madurez y dominio sobre una rival de 41 años, mucho más experimentada, consolidándose como la campeona mundial más joven en la historia del boxeo.
La joven púgil, que llegó al combate con una preparación exhaustiva, mantuvo su récord invicto de 12 victorias, seis de ellas por nocaut. Su triunfo anterior fue en junio pasado, también en Hermosillo, cuando venció a la japonesa Mika Iwakawa.
Zamorano se ha convertido en un fenómeno del boxeo mexicano, inspirando a nuevas generaciones con su disciplina, talento y determinación en el cuadrilátero.
