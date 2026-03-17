JC Tretter es nuevo director ejecutivo de la NFLPA

JC Tretter es el nuevo director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL.

El excentro de 35 años de los Packers y los Browns fue elegido el martes por la junta de representantes de jugadores del sindicato.

Tretter se desempeñó anteriormente como presidente de la NFLPA de 2020 a 2024.

“Hay momentos en tu vida en los que sabes que estás exactamente donde se supone que debes estar. Ahí es donde estoy hoy”, expresó Tretter en un comunicado. “Agradezco la confianza que mis compañeros jugadores han depositado en mí, y voy a retribuir esa confianza con mi máximo compromiso con estos jugadores y trazando un nuevo rumbo para nuestro sindicato. Mi único objetivo es fortalecer a la NFLPA”.

“Entiendo la responsabilidad que conlleva este cargo y lo importante que es estar hombro con hombro con el liderazgo de los jugadores. Este sindicato siempre ha desempeñado un papel crucial en dar forma al juego, y ese trabajo es tan importante ahora como lo ha sido siempre. La NFLPA necesita un liderazgo que escuche, lidere con integridad y ponga a los jugadores en primer lugar todos los días. Así es exactamente como planeo liderar”.

La elección de Tretter llega tras un periodo tumultuoso para la NFLPA, que pasó de DeMaurice Smith a Lloyd Howell y luego al director ejecutivo interino David White. Howell renunció en julio pasado tras una serie de distracciones durante su breve gestión.

Tretter ya desempeñó un papel fundamental como presidente durante el COVID-19 y ayudó a negociar enmiendas clave al convenio colectivo, además de lanzar las boletas de calificaciones de equipos de la NFLPA.

“En nombre de la junta de representantes de jugadores, nos enorgullece dar la bienvenida a JC Tretter como nuestro nuevo director ejecutivo y confiamos en el liderazgo que aportará a nuestro sindicato”, indicó la NFLPA en un comunicado. “Esta decisión refleja la responsabilidad que nuestra junta de representantes de jugadores asume en nombre de cada jugador. Realizamos una búsqueda exhaustiva y deliberada para identificar al líder adecuado a largo plazo que impulse un progreso sostenido y significativo para nuestros miembros. JC se ganó la confianza de nuestra junta y demostró un claro compromiso de servir a esta membresía. Nos entusiasma lo que viene”.

Tretter es el quinto director ejecutivo en los 70 años de historia de la NFLPA. El sindicato indicó que se consideró a más de 300 candidatos de cinco ámbitos principales: fútbol americano, otros deportes profesionales, gobierno, movimiento sindical y gestión ejecutiva.

Tretter asume el cargo en un momento en que la NFL está en auge y los salarios de los jugadores se disparan. Encabezará las negociaciones del próximo convenio colectivo. El deseo de la liga de ampliar la temporada regular a 18 partidos será un punto importante, uno sobre el que el sindicato ha dicho que no es negociable.

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