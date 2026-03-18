Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Captura_de_pantalla_2026_03_18_201700_cfbb58d5ab
Deportes

FIFA y One Piece se unen para promocionar juego número 1000

Esta colaboración forma parte de una estrategia para ampliar el alcance del torneo, conectando con públicos diversos y reforzando el carácter global del evento

  • 18
  • Marzo
    2026

En el marco de la celebración del Partido 1000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, la leyenda del futbol mexicano Jorge Campos extendió una invitación especial para asistir a este encuentro histórico, que se disputará el próximo 20 de junio en el Estadio Monterrey.

El exguardameta aprovechó la ocasión para convocar no solo a los aficionados al futbol, sino también a seguidores de la cultura japonesa, en un esfuerzo por conectar distintas pasiones rumbo al Mundial 2026.

Invitación especial junto a Iñaki Godoy

Como parte de esta iniciativa, Jorge Campos compartió un momento con el actor mexicano Iñaki Godoy, conocido por interpretar a Monkey D. Luffy en la serie One Piece, con quien protagonizó una dinámica que mezcla el futbol con el universo del anime.

Durante el encuentro, ambos intercambiaron artículos representativos lo que incluyó una camiseta de la Selección Mexicana y una playera inspirada en el popular anime, adaptada al estilo característico del exfutbolista.

Futbol y anime se unen rumbo al Mundial

Además, Campos y Godoy armaron un equipo ideal de Fut-5 integrado por personajes de One Piece, en una actividad que busca acercar el futbol a nuevas audiencias a través de elementos de la cultura pop.

Esta colaboración forma parte de una estrategia para ampliar el alcance del torneo, conectando con públicos diversos y reforzando el carácter global del evento.

México se prepara para recibir al mundo

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, esta iniciativa también busca destacar a México como un país anfitrión listo para recibir a visitantes de todo el mundo, promoviendo la convivencia entre culturas y la pasión por el deporte.

El partido conmemorativo del 20 de junio marcará un momento significativo dentro de la historia de los mundiales, al tratarse del encuentro número mil en este torneo internaciona que se jugará desde el Estadio Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_19_at_1_32_25_AM_2016d42b12
Tigres sí sabe remontar en series de fase final
Estadio_Pirata_Fuente_8d3ddd5cd7
¡Tierra a la vista! Piratas de Veracruz llegará a la Expansión
nacional_sheinbaum_rey_espana_5d2f7e7496
Sheinbaum invitó al rey de España al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

iran_mundial_eua_e5b38d8344
Irán jugaría el Mundial sin pisar EUA, confirma su federación
muere_tsutomu_hibayama_9d7b14d4bf
Muere Tsutomu Shibayama, leyenda del anime, a los 84 años
INFO_7_UNA_FOTO_1_ff48010637
Guerrero registra sismo de magnitud 4.7 grados Richter
publicidad

Más Vistas

nl_anthem_capital_jpeg_6149a4bb2a
¡Se esfuma! Capital Anthem obtiene preventas y vacía oficinas
EH_UNA_FOTO_2025_12_15_T171124_070_c53cedafd2
Comienza Monterrey rehabilitación de la Carretera Nacional
PROTECCION_CIVIL_ac46872a94
Reporta PC saldo blanco tras fuertes vientos en Nuevo León
publicidad
×