Detienen a hijo de expresidente boliviano por supuesta corrupción

Este miércoles, el hijo mayor del expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido en medio de una investigación en su contra por el delito de presunto lavado de dinero.

De acuerdo con la información compartida por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, Luis Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años, fue detenido en un barrio acaudalado en la región de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, y llevado a celdas de la policía.

“Se ha hecho efectiva la orden de detención que emitió la Fiscalía anticorrupción por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento y daño económico del Estado”, mencionó la autoridad en conferencia de prensa.

El ministro explicó que las autoridades ejecutaron una persecución policial debido a que Mosqueira intentó darse a la fuga.

Previo a su detención, Bolivia había emitido una orden de captura debido a su presunta autoría en el lavado de dinero.

“Todos sabemos el inmenso poder económico que tiene este señor Arce Mosqueira y que estaba en absoluta impunidad”, señaló Oviedo.

Tras su detención, el hijo mayor de Luis Arce será llevado ante un juez cautelar, quien definirá si es enviado a prisión preventiva.

Esta es la segunda vez que es detenido. La primera fue en octubre por presunta violencia familiar hacia su expareja. Pero la justicia determinó que se defienda en libertad.

Luis Marcelo y su hermano menor Rafael Ernesto también tienen una investigación por la supuesta compra millonaria de tierras por 3,3 millones de dólares.

Su padre, el expresidente Arce, fue enviado a prisión preventiva en diciembre por cinco meses en un caso de supuesta corrupción cuando era ministro del entonces presidente Evo Morales entre 2006 y 2017. Arce cumple su detención preventiva en el penal de San Pedro, en La Paz, la sede de gobierno, una de las mayores cárceles del país andino.

Arce asumió en noviembre de 2020 y entregó el poder al presidente de centro-derecha Rodrigo Paz el pasado 8 de noviembre, quien ganó las elecciones y puso término a casi 20 años de gobiernos de izquierda.

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