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NFL analiza ampliar trades de draft hasta cinco años

Los Cleveland Browns propusieron permitir intercambios de picks a cinco años, con el objetivo de tener mayor flexibilidad y un mercado más activo en la liga

  • 18
  • Marzo
    2026

La NFL podría aceptar trades de selecciones de draft de 5 años en adelante.

Este miércoles los Cleveland Browns propusieron cambiar la regla en relación a los intercambios de las selecciones de draft, para poder permitir que las franquicias puedan hacer intercambios de los picks hasta cinco años en el futuro, en lugar de tres. 

Actualmente, el reglamento de la NFL solo permite a los equipos intercambiar selecciones del draft hasta tres años en el futuro, en comparación con una ventana de siete años en la NBA.

Esta propuesta no es un tema nuevo, pues en años recientes, gerentes generales han impulsado más intercambios en los últimos años, y este cambio de regla lo facilitaría en el futuro.

Los Browns argumentaron que estos cambios conducirían a un mercado de intercambios más activo y a una mayor flexibilidad en la plantilla.

Hasta el momento, se han intercambiado seis selecciones de primera ronda del draft de este año, y la más reciente ocurrió a principios de esta semana, cuando Denver envió su pick de primera ronda a Miami por el receptor Jaylen Waddle.

Cinco contactos durante la agencia libre

La NFL permitió a los equipos este año, a modo de prueba, realizar hasta cinco llamadas telefónicas o por video directamente con jugadores de otros equipos durante el periodo de negociación de agentes libres de dos días, antes del inicio del año de la liga. Anteriormente, los equipos solo podían contactar a los agentes durante ese lapso.

Los Steelers piden que esa regla sea permanente, así como permitir que los equipos hagan arreglos de viaje antes del inicio del año de la liga con jugadores que hayan acordado los términos de nuevos contratos durante el periodo de negociación.


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