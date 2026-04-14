EUA se queda sin director deportivo de la Federación

El director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, Matt Crocker, renunció este martes a su cargo con efecto inmediato, a menos de dos meses del inicio del Mundial 2026, para asumir un nuevo puesto en Arabia Saudita.

La salida, confirmada el 14 de abril de 2026, ha generado sorpresa debido al momento crítico en el que ocurre, con Estados Unidos como coorganizador del torneo junto a México y Canadá y en plena fase final de preparación.

Transición inmediata en la federación

Tras la salida de Crocker, sus funciones serán asumidas de manera interina por Oguchi Onyewu, la jefa de desarrollo femenino Tracey Kevins y el director de operaciones Dan Helfrich.

Helfrich aseguró que la renuncia no afectará el rendimiento del equipo.

“No preveo ningún impacto en la preparación para la Copa del Mundo”, afirmó, destacando que el cuerpo técnico mantiene el control total del proceso.

La federación reiteró su respaldo al seleccionador masculino Mauricio Pochettino y a la entrenadora del equipo femenino Emma Hayes, quienes lideran los preparativos rumbo al torneo.

Ambos técnicos fueron contratados durante la gestión de Crocker, quien también estuvo involucrado en decisiones clave como la salida de Gregg Berhalter tras la Copa América 2024.

Crocker, quien llegó a la federación en 2023 procedente del club inglés Southampton, deja su cargo justo cuando faltan menos de dos meses para el inicio del Mundial, programado para el 11 de junio.

Aunque la US Soccer sostiene que los planes están completamente definidos, el timing de la decisión ha generado cuestionamientos sobre la estabilidad organizativa en la antesala del torneo.

Nuevo reto en Arabia Saudí

Si bien la federación no detalló inicialmente el destino de Crocker, reportes indican que asumirá un rol similar en el fútbol saudí, donde se anticipan cambios en la estructura técnica, incluida la posible salida de Nasser Larguet.

La salida de Crocker se produce en un contexto de creciente inversión y desarrollo del fútbol en Arabia Saudita, que busca posicionarse como un actor relevante en el escenario internacional.

La federación estadounidense ya inició un proceso “exhaustivo” para encontrar un sustituto permanente, mientras mantiene su enfoque en la organización del Mundial 2026, considerado el evento más importante en la historia del fútbol en el país.

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