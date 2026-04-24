Rechaza Papa León XIV bendición formal a parejas homosexuales

El papa León XIV reiteró que la Iglesia católica no aprueba la bendición formal de parejas homosexuales, al responder a cuestionamientos durante su regreso a Roma tras una gira por África.

El pontífice precisó que la postura del Vaticano distingue entre la bendición a personas y la formalización de una unión, un punto que ha generado interpretaciones diversas en distintas regiones. Sin embargo, dejó claro que la Santa Sede mantiene su línea doctrinal en este tema.

¿Qué dijo el Papa sobre las bendiciones?

Durante una conversación con periodistas a bordo del avión, León XIV explicó que la Iglesia no está de acuerdo con la bendición formal de parejas del mismo sexo o en situación irregular. No obstante, subrayó que todas las personas pueden recibir una bendición en el contexto religioso.

El líder religioso enfatizó que esta postura ya ha sido comunicada a obispos, especialmente en Alemania, donde algunos sectores han impulsado ceremonias para bendecir parejas homosexuales.

León XIV advirtió que formalizar estas bendiciones podría provocar divisiones internas, en lugar de fortalecer la unidad.

Además, el pontífice pidió no reducir la moral de la Iglesia únicamente a temas sexuales, al señalar que existen otros asuntos prioritarios como la justicia, la igualdad y la libertad religiosa.

Continuidad respecto a la doctrina

La postura del actual Papa mantiene la línea doctrinal tradicional del Vaticano sobre el matrimonio y las relaciones. Aunque en años recientes se abrió la posibilidad de bendiciones no ritualizadas, estas no implican un reconocimiento formal de las uniones entre personas del mismo sexo.

León XIV ha insistido en que no habrá cambios inmediatos en la enseñanza de la Iglesia sobre estos temas, reafirmando una visión que busca equilibrio entre la acogida pastoral y la doctrina vigente.

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