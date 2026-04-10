Selección de Irán no jugará en México, confirma Presidencia

La Selección de Irán disputará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos, luego de que la FIFA descartara cualquier modificación de sedes, pese al contexto de tensión entre ambos países.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este viernes que el organismo rector del futbol mundial ya tomó una decisión definitiva.

“La FIFA decidió que no podían cambiarse los partidos de las sedes originales, eso generaría una logística distinta”, explicó durante la conferencia matutina.

México estaba listo para recibir a Irán

Semanas atrás, el gobierno mexicano había manifestado su disposición para albergar tanto entrenamientos como partidos del conjunto iraní, ante la incertidumbre generada por el conflicto.

Incluso, la propuesta contaba con el visto bueno de las autoridades nacionales, como una alternativa viable para garantizar la participación del equipo.

Sin embargo, la FIFA optó por mantener el plan original para evitar complicaciones operativas en la organización del torneo.

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Irán mantiene postura, pero sin respuesta favorable

Por su parte, la federación iraní había solicitado formalmente trasladar sus encuentros a México, argumentando preocupaciones derivadas de la tensión con Estados Unidos.

“Nuestra solicitud… sigue vigente, pero aún no hemos recibido respuesta. Si se acepta, la participación de Irán en el Mundial estará asegurada”, declaró el ministro de Deportes del país.

Pese a ello, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue claro al señalar que no habrá modificaciones.

“Los partidos se jugarán donde corresponde, según el sorteo”, afirmó.

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El calendario de Irán en el Mundial 2026

El conjunto iraní ya tiene definidos sus partidos en la fase de grupos, todos programados en territorio estadounidense:

15 de junio: Irán vs. Nueva Zelanda (Los Ángeles)

21 de junio: Irán vs. Bélgica (Los Ángeles)

26 de junio: Irán vs. Egipto (Seattle)

Uno de los factores que impulsaron la solicitud iraní fue la experiencia positiva de selecciones durante el repechaje mundialista en México, especialmente en Monterrey y Guadalajara.

Equipos como Irak destacaron el ambiente y el trato recibido por la afición mexicana, lo que reforzó la idea de considerar al país como sede alterna.

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