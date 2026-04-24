Van tres secundarias con amenazas de tiroteo; presentan denuncias

Para este viernes, suman ya tres escuelas secundarias en el sur de Tamaulipas, donde han sido detectadas amenazas escritas en baños, con alusión a posibles tiroteos, lo que ha encendido la alerta entre autoridades educativas, padres de familia y alumnos.

El caso más reciente se registró en la Secundaria Número 6 de Ciudad Madero, "Cresenciano Juárez Castro", donde la aparición de mensajes generó tensión y ausentismo escolar; de una matrícula superior a 700 estudiantes, únicamente alrededor de 130 acudieron a clases, aplicándose de cualquier forma el protocolo de revisión de mochilas y vigilancia preventiva.

De acuerdo con Jorge Cisneros, jefe del Centro Regional de Educación en Altamira, estos hechos también se han presentado en planteles como la Secundaria Número 84, ubicada en el fraccionamiento Los Sábalos, y en la secundaria 1 "Benito Juárez", ubicada en la zona centro de Altamira, donde se localizaron leyendas sin firmas ni fechas específicas, pero con insinuaciones de actos violentos.

Explica que, una de las líneas de investigación es que podrían tratarse de retos virales replicados por estudiantes desde redes sociales, ya que casos similares se han registrado en otros municipios del estado e incluso en otros estados de la República Mexicana; cada caso se atiende con total seriedad.

Como parte de las medidas, se han activado protocolos de seguridad obligatorios, que incluyen aviso inmediato al 911, presencia de la Guardia Estatal, operativos mochila con participación de padres de familia y vigilancia en sanitarios, además de investigaciones internas para identificar a los responsables.

Confirmó que ya se interpusieron denuncias formales ante el Ministerio Público, de las escuelas de Altamira afectadas, advirtiendo que estas acciones pueden derivar en sanciones escolares y consecuencias legales.

Las autoridades educativas hicieron un llamado a estudiantes y familias a no replicar este tipo de conductas, subrayando que, más allá de una posible “broma”, generan movilización de recursos de seguridad y un clima de miedo en la comunidad escolar.





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